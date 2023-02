Nevěrami se nenechá rozházet: Ceterová ukázala domácí pohodu s dětmi

Zdroj: Profimedia

Lela Ceterová se na Instagramu pochlubila rozkošnou fotografií se svými dvěma dětmi. Manželka Karlose Vémoly se u snímku rozepsala o rodině i kariéře a poděkovala za všechno štěstí, které ji v životě potkalo.

Lela Ceterová je pyšnou dvojnásobnou maminkou a netají se tím, že právě děti jsou pro ni vším. Dcera Lily a syn Rocky rostou jako z vody a Lela se na svém Instagramu pochlubila snímkem z rodinného alba a rozepsala se o svých aktuálních pocitech.

"Miluju svůj život, jak je pestrobarevný. Věnuji se dětem a rodině, zároveň podnikám a buduji si svoji Lela show," píše manželka Karlose Vémoly. Lela je nadšená, že si nedávno našla práci na TV Barrandov, kde moderuje vlastní pořad a díky tomu se prý cítí velice užitečná.

"Je to krásný pocit být tak užitečná. A jsem velice šťastná a vděčná za vše, co v životě mám. Jděte si za svým snem," vzkázala silikonová blondýnka svým sledujícím. Ačkoliv nyní zažívá chvilky štěstí, ještě nedávno řešila Ceterová ve svém osobním životě obrovské trable.

Karlos v Lela show

Lela Ceterová a Karlos Vémola mají za sebou velice turbulentní období. Dvojice měla minulý rok v létě okázalou veselku, pár týdnů po ní se ale provalila zápasníkova nevěra s mladou pornoherečkou Hanou Džurbanovou alias Rikou Fane.

Ta nebyla první a nejspíš ani poslední milenkou záletného Vémoly, Karlos ale dokázal doma své ženě vše vysvětlit a Lela mu jako vždy odpustila. Po překonané krizi na začátku ledna hrdličky odjely na odloženou svatební cestu do exotického ráje a vypadá to, že je mezi nimi opět vše zalité sluncem.

Ceterová si dokonce před pár dny pozvala svého muže do Lela Show. "Dnes večer v mojí Lela show bude speciální host, a to můj manžel Karlos. Dozvíte se zajímavé věci, o kterých jste ještě nikdy neslyšeli," lákala dvojnásobná maminka televizní diváky na sociální síti. Nezbývá než manželům popřát mnoho štěstí i do budoucna a snad jim domácí pohoda vydrží.

Lelu Ceterovou mateřství velmi naplňuje