Daly mému životu smysl: Lela Ceterová poslala dětem láskyplný vzkaz

Karlos Vémola a Lela Ceterová zažili chvíle hrůzy, když jejich syn Rocky skončil v nemocnici s laryngitidou. Naštěstí se ale stav malého bojovníka rychle zlepšil a po dvou dnech byl propuštěn domů. Syna s manželkou nadšeně přivítal Karlos Vémola, který po jejich návratu sdílel na Instagramu rodinnou fotografii.

Výlet do slovenského spa hotelu si Lela Vémola představovala trochu jinak. Místo odpočinku skončila se synem Rockym v nemocnici v Žilině, jelikož měl chlapeček vysoké horečky.

"Tímto statusem bych chtěla veřejně poděkovat vedení Fakultní nemocnice v Žilině. Konkrétně svůj velký vděk pediatrickému oddělení. Dnes trávíme noc u vás. To, s jakou lidskostí, ochotou a snahou přistupují k pacientům a maminkám, jsem ještě nezažila. Celý personál se mi snaží alespoň trošku zpříjemnit pobyt v nemocnici," ozvala se dvojnásobná maminka fanouškům na Instagramu.

"Dnes nad ránem měl malý záchvat laryngitidy, tak jsem zkusila zavolat lékaře, protože jsem se s tím ještě nesetkala. Děkuji i jim za okamžitou reakci a pomoc. Samozřejmě můj strach je obrovský, pohled na mé dítě, které se trápí v horečkách, mě naprosto zlomil," vysvětlila Ceterová, co se malému Rockymu stalo.

Celý život je chci chránit

"To nejdůležitější období v životě člověka je jeho prvních šest let a zejména jeho vztah s mámou. To určuje, jakými budeme v budoucnosti. Pro mě je lidský život jako roční období. Tak, jak se mění roční období, tak se mění život člověka. Včera jsem si hrála jako malá holka na princeznu, dnes jsem máma dvou úžasných stvoření, která dala mému životu smysl. Vidím, jak se na mě dívají, vnímám jejich úsměv, vnímám jejich bolest. Celý život je chci chránit, být jako lvice. Chci je vést, aby vnímala spravedlnost a cítila lásku, být vždy jejich přístav, nejlepší kamarád," napsala Lela Ceterová k fotce, kde je s Rockym v nemocnici.

"Jste nádherný oba, moc se na vás těším," okomentoval snímek Karlos Vémola a své ženy a syna se skutečně brzy dočkal.

"Tak už jsme konečně všichni doma i s našim malým bojovníčkem," pochlubil se MMA zápasník momentkou z rodinného alba. Nezbývá než Rockymu popřát mnoho zdraví.

Ceterová i malý Rocky už jsou z nemocnice doma