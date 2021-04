Karlos Vémola oznámil radostnou novinku: Lela Ceterová je podruhé těhotná!

Lela Ceterová a Karlos Vémola se těší z radostné zprávy, čekají druhého potomka. Zápasník novinku oznámil svým fanouškům během živého vysílání na Instagramu.

Karlos Vémola měl vloni se svou partnerkou Lelou Ceterovou vážnou krizi poté, co se na něj provalila opakovaná nevěra. Ceterová se tehdy sbalila a s dcerou Lili se odstěhovala na Slovensko.

Partneři bez sebe ale dlouho nevydrželi, po pár měsících odloučení předvedli comeback jako z růžové knihovny. Vémola dokonce požádal Lelu o ruku a ta řekla ano. Svatbu chystají v létě, v den výročí jejich prvního rande.

"To bylo naše první rande. Buď to stihneme ještě letos, když to tedy koronavirová situace dovolí, nebo až napřesrok. A bude to na místě, kde jsme byli na prvním rande. Na tom jsme se shodli," plánuje hvězda MMA.

O těhotenství Lely se dozvěděl Vémola během natáčení jeho show

Karlos Vémola se poslední měsíce věnuje rozšiřování své domácí zoo, kde už má nejen lvici Elzu, ale také dva krokodýli, obří želvu či žraloky. Vášeň pro chov exotických mazlíčků ale tolik nesdílí Lela Ceterová, která už je prý s aktuálním stavem zvířectva spokojená.

"Lela už mi zakázala další zvířata, tak budou děti," směje se zápasník a prý ani tady se nebude držet běžných standartů a u druhého potomka s Lelou rozhodně nekončí.

"Byl to pro mě šok, ale mám radost. Lela mi to napsala uprostřed Karlos Show. Napsala mi, že je těhotná čtyři týdny. A před čtyřmi týdny jsem měl zápas s Ďatelinkou," prozradil Vémola.

Terminátor chce hodně dětí, na syna si prý počká

"Lela ví, že to není ani první, ani poslední dítě, takže jestli to bude chlapeček, nebo holčička, to je úplně jedno. Když to nebude teď, tak to bude potom," říká Karlos Vémola.

Slavný zápasník se netají tím, že by rád měl se svou ženou malého nástupce, jelikož syn z předchozího manželství zatím příliš nejeví zájem o bojové sporty.

„Samozřejmě chci nějakého malého Terminátora, aby neměly holky doma tak obrovskou převahu. Ale když to nebude kluk teď, tak to bude kluk příště," dodal Vémola.

Spokojené rodince samozřejmě gratulujeme a přejeme hlavně zdraví.

Lela Ceterová nedávno dostala od Vémoly obří želvu.