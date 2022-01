Lela Ceterová poznala Vémolu na Instagramu: Láska na první pohled to ale nebyla

Zdroj: Profimedia

Modelku Lelu Ceterovou možná mnozí vnímají jako hloupou blondýnku, která na sociálních sítích jen ráda ukazuje svůj okázalý životní styl a svoje přednosti. Za zlatým pozlátkem se toho ovšem skrývá mnohem víc. Málokdo ví, že má matka dvou dětí, které porodila MMA zápasníkovi Karlosovi Vémolovi, vystudovanou vysokou školu a ráda pomáhá ostatním.

Lela Ceterová, vlastním jménem Lenka Ceterová, není žádnou neznámou postavou českých a slovenských sociálních sítí. Instagram si ostatně založila již před několika lety a od té doby posbírala slušnou dávku sledujících, kterých je momentálně takřka 350 tisíc. Pravděpodobně na sebe vůbec poprvé výrazně upozornila ve chvíli, kdy se coby playmate objevila na titulní straně populárního pánského magazínu Playboy. Další zájem lidí pak vzbudila, když se stala partnerkou MMA zápasníka Karlose Vémoly.

Kdekdo by si mohl pomyslet, že si Lela Karlose vybrala právě z toho důvodu, aby se díky němu dostala do širšího povědomí veřejnosti. Jenže tak to úplně není. Blonďatá kráska totiž zápasníkovi dlouho odolávala.

Lela Ceterová a Karlos Vémola se seznámili na internetu.

Musel bojovat

Lela a Karlos se seznámili právě na Instagramu. Kdy přesně se tak stalo, odmítla modelka upřesnit. V rozhovoru pro LP-Life.cz ale prozradila, že to rozhodně nebyla láska na první pohled a Karlos o její srdce musel bojovat. Když se pak dvojice podělila o svůj vztah s veřejností, nezřídka kdy se oba setkávali s nejrůznější kritikou i výsměchem. To se jim ale vždy podařilo překonat. Stejně jako nejrůznější zkoušky, kterými jejich vztah musel projít. Ostatně s velkými problémy bojují i právě teď.

Vysoká škola a starost o druhé

Lela Ceterová je známá hlavně pro své úpravy zevnějšku a také okázalý styl života. Kvůli tomu si ji mnozí zaškatulkovali jako hloupou blondýnku, která by se o sebe bez movitého partnera dost možná ani nedokázala postarat. Málokdo ale ví, že ve svém životě modelka rozhodně nespoléhá na druhé. „Mé kolegyně, které jsou playmate, mají často běžné povolání nebo studují vysoké školy. Rozhodně si mínění, že jsou hloupé nebo laciné, nezaslouží. I já jsem samozřejmě profesionál a v soukromí úplně jiná, než by si lidé na první pohled mohli myslet,” prohlásila Lela, která má sama vystudovanou vysokou školu v oboru sociální práce a zdravotnictví, v rozhovoru pro zmíněnou redakci.

„Nikdy nikoho neodsuzuji a nikdy bych nikoho neurazila. Jsem slušně vychovaná a vedená k pomáhání ostatním, a to je myslím hlavní. Takovou mě znají rodiče a mé nejbližší okolí. Rozhodně nejsem namyšlená, jak si mnozí myslí,” nechala se ještě modelka slyšet.