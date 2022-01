Lela Ceterová se vrátila do Vémolandu, Karlos přišel s novou teorií o milenci

Zdroj: Profimedia

Lela Ceterová se ve středu vrátila do Vémolandu. Dvojnásobná maminka tvrdila, že se otce svých dvou dětí bojí a proto utekla ke kamarádce, o den později je ale situace zase úplně jiná. Vémola má celou rodinu opět pod jednou střechou a přišel navíc s novým tvrzením ohledně údajného milence své ženy.

Lela Ceterová a Karlos Vémola posledních pár dní plní všechny titulky bulvárních plátků. Po odhalení údajné nevěry Lely Ceterové s Vítem Kaiserem se odehrála celá řada událostí.

Ceterová se nechala slyšet, že ji Terminátor zmlátil a hodlá na něj podat trestní oznámení, zatímco Vémola měl svou verzi, ve které dal dvě facky Kaiserovi. Ten ale naší redakci sdělil, že je celý příběh o nevěře smyšlený a Karlos se mu už dokonce omluvil.

"K údajné aféře vám mohu říct jen to, že pravda se pomalu, ale jistě dostává na povrch. Žádný poměr nikdy nebyl a informace, které Karlos měl, byly nepodložené a smyšlené. Dnes se mi osobně omluvil a věřím, že zůstaneme přáteli jako doposud," překvapil Kaiser. Mezitím se Lela Ceterová nastěhovala i s dětmi zpět do Vémolandu, na její nevěře ale zápasník trvá.

Měla partnera, přiznala se

"V této situaci by nechtěl být nikdo z nás, takže mě to určitě netěší," sdělil Vémola webu Extra. I když se mu Lela Ceterová vrátila domů, nálada je mezi nimi stále velice napjatá.

"Ano, Lela měla partnera, se kterým se stýkala a když to prasklo, tak mi to i přiznala. Netajila to, akorát mi prostě řekla, že to byl pan Kaiser," trvá zápasník na tom, že mu jeho žena byla nevěrná.

Karlose prý ani ve snu nenapadlo, že by Lela použila jméno Víta Kaisera jen proto, aby zakryla skutečnou identitu svého milence. Zápasník tvrdí, že se jistě jedná o vlivného muže vzhledem k množství drahých darů, které měl darovat Ceterové. Jméno milence ale neprozradil, jelikož ho nejspíš sám neví.

"To, že to hodila na pana Kaisera, mě vůči němu mrzí, ale v tu chvíli, když mi to řekla - mám milence, ano, scházíme se, stěhuju se, je to pan Kaiser - tak jsem neměl jediný důvod jí nevěřit, že to není on. A mrzí mě, že jsem ho křivě obvinil," pokračoval Karlos Vémola ve své zpovědi s tím, že údajné zálety jeho ženy s tajemným milencem jsou již zřejmě u konce.

Na pomoc přispěchala Vémolova matka

V těžké situaci přijela do Vémolandu pomáhat maminka Karlose Vémoly. Zápasník říká, že jsou pro něj aktuálně prioritou hlavně jeho děti a tudíž nechá Lelu Ceterovou u sebe doma tak dlouho, jak bude potřeba.

"Mně jde v první řadě o děti. Takže ať je mezi námi cokoliv, tak jde hlavně o ně. Já nejsem žádný násilník, protože kdybych byl a kdyby ze mě měla opravdu takový strach, tak by se asi nevracela hned druhý den potom, co řekla, co se všechno stalo," bránil se Vémola obviněním, že by snad měl Lelu uhodit.

"Je potřeba, aby hlavně děti byly v pořádku, bylo o ně postaráno a nesledovaly tuhle nepříjemnou atmosféru, která kolem nás je. Ať už to mezi rodiči klape nebo ne, tak by to neměly odnášet děti," dodal Terminátor. Hádky mezi partnery jsou pro oba velice vyčerpávající. "Já už dva dny nespal a myslím si, že Lela na tom byla stejně," uzavřel Vémola. Zda se ještě podaří dvojici rozbitý vztah slepit, ukáže až čas.

Lela Ceterová se ve středu nastěhovala zpět do Vémolandu