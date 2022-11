Lela Ceterová okomentovala románek svého muže: Nejsem slepá a naivní blbka

Zdroj: Profimedia

Karlos Vémola si pořádně zavařil svým románkem s osmnáctiletou pornohvězdou Hanou Džurbanovou alias Rikou Fane. Zápasník se sice snažil nevěru utajit, jeho milenka ale zveřejnila nejen společné konverzace, ale také hlasové zprávy a všem bylo jasné, že si Rika poměr nevymyslela. K překvapení všech se ale Lela Ceterová i poté znovu postavila za svého muže.

Karlos Vémola má doma nejspíš poslední dny veselo. Na zápasníka se provalila další aférka, tentokrát s pornoherečkou Hanou Džurbanovou, známou jako Rika Fane.

Na románek upozornila sama Džurbanová, která se z neznámých důvodů rozhodla kontaktovat bulvár a vyklopit jim vše, od detailů seznámení až po intimní informace, jako kdy poprvé mezi ní a Karlosem proběhl sex.

Na svém Instagramu se pak ozvala právoplatná manželka Vémoly, Lela Ceterová, která se ho paradoxně zastala a z Riky Fane udělala slavomanku. "K této pseudoaféře můžu říct jen tohle. Bohužel je a bude mnoho žen a slečen, které se budou na mém manželovi a mně chtít zviditelnit za každou cenu. Je až neuvěřitelné, jak hluboko dokáže klesnout jen pro pět minut slávy, a je velmi smutné, že to odnáší celá naše rodina. Žádné z těchto slečen nepřeji, aby si něčím takovým musely v životě projít. Dál se k tomu už nebudu vyjadřovat," napsala pár dní zpátky. Jenže pak přišla další rána.

Budu se řídit srdcem

Hana Džurbanová se po osočení Lely Ceterové rozhodla zveřejnit velkou část své komunikace s Karlosem Vémolou. Ta obsahovala velice pikantní videa, konverzace, ale také hlasové zprávy od známého zápasníka. "Já jsem ti říkal, tam naproti Moonu, jak mám ten byt. Pak půjdu do Tretter’s, ale mouka tam bude až po desáté, takže stihneme to dvouminutové rande," říká například Terminátor na nahrávce.

"Chtělo by to nějakou parťačku na zaučení," naznačil Vémola Džurbanové, že by klidně přibral i další děvče do "trojky". Ve zprávách po provalení aféry pak nevěrník prosil, aby Rika všem řekla, že si celou aféru vymyslela. "Napiš všude, že sis to vymyslela, a je klid. Neměla ses začít chovat jako kráva, když uděláme průser, máme ho řešit a ne si navzájem dělat zle," odhalila pornohvězda všeříkající screeny. I přes veškeré důkazy se ale rozhodla Lela Ceterová svému muži opět odpustit.

"Bohužel, neuběhl ani týden a máme tu další vývoj kauzy/aféry, se kterou je spojený můj muž. Samozřejmě mě tato kauza zasáhla. Nemám klapky na očích a nejsem naivní blbka, ale to, že nedávám uplakaná a hysterická videa nebo komentáře je proto, že se snažím být silná kvůli dětem a rodině. Posledních pár měsíců jsme zažívali s manželem a rodinou krásný a nekonfliktní období, takže tato kauza je velmi silný zásah do našich životů. Děkuji vám všem za podporu, rady a otázky nebo zprávy od novinářů. Ale chtěla bych připomenout, že nikdo nechodíte v mých botách a svůj život a život svých dětí si budu s dovolením vést podle sebe a řídit se srdcem. Miluju svou rodinu," napsala dvojnásobná maminka na svůj Instagram. Vémola se pak stejný den pochlubil, jak doma vzorně koupe jejich dvě děti a evidentně nyní seká latinu. Necháme se tedy překvapit, jak dlouho extravagantní dvojce idylka vydrží.

Lela Ceterová se postavila za svého muže