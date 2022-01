Vít Kaiser promluvil o poměru s Lelou: Věřím, že s Karlosem zůstaneme přáteli

Zdroj: Profimedia

Karlos Vémola po svém výlevu na Instagramu vzal zpátečku a omluvil se Vítovi Kaiserovi, kterého křivě obvinil z poměru s Lelou Ceterovou. Zeptali jsme se Kaisera, co na celou aféru říká a on nám sdělil překvapivé informace. Známý zápasník MMA se mu osobně omluvil.

Žádný poměr nikdy nebyl, říká Kaiser

Kontaktovali jsme údajného milence Lely Ceterové, Víta Kaisera, který se ke kauze doposud nijak nevyjadřoval. Kamarád Karlose Vémoly nám odepsal a vypadá to, že už jsou jejich rozházené vztahy na lepší cestě.

"K údajné aféře vám mohu říct jen to, že pravda se pomalu, ale jistě dostává na povrch. Žádný poměr nikdy nebyl a informace, které Karlos měl, byly nepodložené a smyšlené. Dnes se mi osobně omluvil a věřím, že zůstaneme přáteli jako doposud," překvapil Kaiser.

Všechno začal Vémola, když Lelu veřejně obvinil z nevěry

"Nikdy neperu prádlo na sociálních sítích, ale dneska bohužel nemůžu jinak. Přišel jsem na to, že má Lela poměr s jiným frajerem. Je to nechutný samo o sobě, když je šest týdnů po porodu a o to horší, že to byl můj dobrý kamarád. Ona chce teď všude na sociálních sítích sdílet, že já jsem ten nevěrník, že ji biju a tak dále," šokoval Vémola svým obviněním vůči matce svých dvou dětí.

"Já na to přišel tak, že u nás vidíte na sociálních sítích, že Lela má všude Cartiery, diamantové prsteny, náhrdelníky. Já teď nezápasím, takže na to nemám. Samozřejmě mi to bylo divné. Tvrdila mi, že si vydělává Instagramem. Nejsem žárlivec, ale vyšetřoval jsem to a zjistil, že to má všechno od mého kamaráda. Dovedete si představit, když chytnete ženu se svým velice dobrým kamarádem, takže facky začnou lítat. Facku dostal jenom on, dostal dvě. Ne za to, že spí s mojí ženou, ale za to, že je prase. Za to, že si hraje na kamaráda. Lely jsem se ani nedotkl, i když budete nejspíš číst něco jiného," nebral si Terminátor ve videu servítky.

O pár hodin později se ozvala na sociálních sítích Lela Ceterová, která měla zcela jinou verzi příběhu.

Policie i trestní oznámení

"Musím psát z mobilu kamarádky, která mě u sebe ubytovala i s dvěma dětmi potom, co si mě zbil, když jsem měla v náručí malého Rockyho. Mám z tebe strach. Ještě si mi sebral mobil… Nemohu nikomu zavolat ani jít na svůj Instagram. S nikým jsem nic neměla. Jsi chorý, žárlivý člověk. Jen mě vydíráš, protože se ti to hodí. Zbil si mě s dítětem v náručí. V životě už s tebou nebudu," vzkázala Vémolovi po Instagramu Lela Ceterová z účtu své kamarádky.

"Ty, co se ku*víš nonstop, jednou je to Polka, pak Češka, pak ku*vy ze stripklubu, kde trávíš čas. A to nemluvím o všech ex ku*vách, se kterými jsi neustále v kontaktu. Chodíš domů pokaždé ve dvě ráno, protože se ku*víš nonstop. Jsi doma agresivní a jen křičíš. S dětmi jsem stále sama. A ty tvoje výlety do Bulharska, Španělska a Vídně s kamarády, co tam děláte, jaké nechutnosti. No extrém, protože tam vás nikdo nepozná a přitom se vždy najde někdo, kdo to natočí a pošle mi to. Skončila jsem s tebou. Bojím se tě. Tvá matka dvou dětí," pustila se Lela ostře do Karlose.

Zatímco kamarádům se zápasník omluvil, s Lelou má zatím vztahy na bodu mrazu. Podobně dramatický rozchod ale už Vémola a Ceterová v minulosti zažili, fanoušci páru tak stále věří, že si k sobě extravagantní rodiče opět najdou cestu.