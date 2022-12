Lela Ceterová udělala razantní rozhodnutí: Konec jedné éry

Zdroj: Profimedia

Manželka bojovníka Karlose Vémoly a slovenská playmate Lela Ceterová se chystá k zásadní životní změně. V příštím roce ji čeká poslední zákrok a pak s úpravami svého zevnějšku končí.

Půvabná blondýnka má už od pohledu zvětšená prsa a pusu. Nedávno také podstoupila reoperaci nosu, s výsledkem předchozí plastiky spokojená nebyla. Poprvé šla pod kudlu už ve svých osmnácti letech.

Začalo to komplexem z puberty

Výčet zákroků je ovšem mnohem větší, než se na první pohled zdá. Není to tak dávno, co podstoupila v Íránu celou řadu zkrášlovacích operací. Místní chirurgové jí tam operovali nos, upravili víčka, píchli botox a doplnili výplň rtů. Vše přitom začalo pouhým trápením z malých prsou. „Bylo mi osmnáct a plánovala jsem to delší dobu, vlastně už od základní školy. Velmi mě trápilo, že jsem měla malá prsa, byly to takové lentilky pod kobercem,“ prozradila v rozhovoru pro Expres.

Náhlý konec

Otázkou ovšem pro fanoušky Lely zůstává, proč se rozhodla k takto razantnímu kroku. Možná si jako dvojnásobná maminka začala uvědomovat velká zdravotní rizika, která s sebou každý takový zákrok přináší. Nebo se také může jednat o fakt, že nejnovější nevěra jejího manžela Karlose Vémoly byla se slečnou, která neměla ani umělá prsa. Zkrátka možná touží jen po mladistvějším a více přirozeném vzhledu. Poslední zákrok má naplánovaný na příští rok, o co se jedná, zatím neprozradila. „Chci si opravit jednu chybu z mládí. A pak už s tím opravdu končím,“ dodala.

Nehorázné sumy

V rozhovoru pro LP-life.cz se rozmluvila o tom, jak na plastiky ušetřila. „Dost mladých dívek si dnes dokáže ušetřit na plastiku, navíc se dá pořídit i na úvěr. Já jsem si při vysoké škole vydělávala modelingem a tím, že jsem měla vážné vztahy a nebyla na všechno sama, jsem mohla ušetřit. Za to se nestydím. Myslím, že tak by to mělo být, že si partneři pomáhají, respektive, že muž svou ženu podporuje i finančně.“ O tom, kolik za plastiky utratila konkrétně ona, mluvit nechtěla. „Je to nehorázná částka, ale konkrétně ji neprozradím. Asi bych se měla dát pojistit.“