Plastické operace Lely Ceterové: Za své tělo utratila nehoráznou částku

Playmate a partnerka MMA bijce Karlose Vémoly, silikonová kráska Lela Ceterová, se s příchodem dítěte změnila. Nyní je dokonce v očekávání svého druhého potomka a čím dál tím víc si uvědomuje, že vzhled není všechno. Často prý chodí několik dní v teplákách a bez make-upu.

Když se řekne Lela Ceterová, každého napadne silikonová kráska a partnerka drsňáka Karlose Vémoly. Není se čemu divit, blondýna, má gigantický hrudník, přifouklé rty, umělé řasy, vybotoxované vrásky, upravený nos, vosí pas a vypracovaný zadek.

Jsou dvě skupiny mužů, ti, kteří umělou krásu preferují a Lela se jim líbí. Pak jsou tu ale další, kteří se jí smějou a říkají, že vypadá jako kačer. Ceterová je prostě nepřehlédnutelná a všude, kam přijde, budí pozornost.

Ani v módě se Lela nežinýruje,nosí ty nejdražší značky, hýří barvami a doplňky pro její malou dceru často budí rozpaky. Možná vás ale překvapí, že se tato modelka pyšní magisterským titulem. A klidně se s vámi bude bavit o politice nebo třeba o kácení deštných pralesů.

Nesnáší škatulkování

"Lidé velmi rádi škatulkují a bohužel i bez toho, aniž by dotyčné osoby znali nebo o nich věděli něco víc. Mé kolegyně, které jsou playmate, mají často běžné povolání nebo studují vysoké školy. Rozhodně si mínění, že jsou hloupé nebo laciné, nezaslouží. I já jsem samozřejmě profesionál a v soukromí úplně jiná, než by si lidé na první pohled mohli myslet," svěřila se pro LP-life.cz.

Vadí jí, že je souzená podle článků v bulváru a ráda by to změnila. Jen neví jak. To, že je playmate, podle ní neznamená, že by se nabízela movitým mužům a do porno fotografií by nikdy nešla. Tento titul brala tak, že jí otevře dveře do světa modelingu a reklamy za lepší peníze.

Lela je milá, slušná a snaží se vyjít s každým. Rozhodně není namyšlená, jak by se mohlo na první pohled zdát. I přes štíhlou postavu miluje sladkosti, ráda vaří a peče. Fascinuje ji svět módy a kosmetiky. Udělala si kurz líčení, aby vždy vypadala dobře. S dítětem ale poznala, že není času nazbyt. Přiznala dokonce, že klidně nekolik dní nosí tepláky a nemaluje se. O to víc si ale samozřejmě užívá, když se pak může vyfiknout do společnosti.

Plastiky ji baví

Od malička chtěla být krásná. Plastiky ji prostě baví a líbí se jí. Vždy se ráda fotila a věděla, že jdnou bude modelkou. Bavila ji i hudba, chodila na zpěv a klavír, focení však bylo přednější. Přitom ale nezanevřela na vzdělání a vystudovala vysokou školu zaměřenou na sociální práci a zdravotnictví.

"Kluci ve škole se mi vysmívali, že mám takzvaně lentilky pod kobercem. Trápilo mě to, hodně jsem se kvůli tomu naplakala. Asi jsme to zdědily se sestrou po otci, protože maminka je krásná a má velká prsa od přírody," teď už se směje Lela, kterou zdobí gigantické poprsí a dodává, že za své tělo utratila nehoráznou částku, kterou ale raději přesně neprozradí. Zvažuje, že by se měla nechat pojistit.

