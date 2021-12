Lela Ceterová poprvé od narození syna: Popsala porod i nejšťastnější okamžik

Zdroj: Profimedia

Lela Ceterová 1. prosince přivedla na svět syna Rockyho. Nyní se dvojnásobná maminka zotavuje v porodnici v pražském Podolí po císařském řezu, který absolvovala v úplné narkóze. Porod byl velice náročný, jelikož se Ceterová nakazila covidem a lékaři jí proto syna museli ihned odebrat.

Lela Ceterová a Karlos Vémola se radují ze syna Rockyho, jeho příchod na svět ale nebyl vůbec jednoduchý. Lela měla rizikové těhotenství a těsně před porodem se nakazila covidem a lékaři proto raději zvolili císařský řez v kompletní narkóze.

Aby se minimalizovala možnost nákazy covidem, oddělili Ceterovou od syna, což bylo pro ni velmi psychicky náročné.

Dvojnásobná maminka se ozvala svým fanouškům pár hodin po porodu. "Nejšťastnější okamžik byl pro mě, když jsem konečně mohla držet mého synáčka Rockyho v náručí. Porod byl pro mě velice psychicky náročný, protože jsem se před několika dny nakazila covidem. Velmi jsme se s Karlem těšili na tento krásný okamžik narození našeho druhého děťátka, ale kvůli covidu nemohl být u porodu. O to více se těším, až budeme moct být spolu všichni čtyři," napsala Ceterová na Instagramu.

Miminko je menší, musí zabojovat

Novým přírůstkem do rodiny se také pochlubil Karlos Vémola, který je již čtyřnásobným otcem. Během živého streamu přiznal, že jeho novorozený syn dostal jméno podle toho, že je pořádný bojovník.

"Řekli nám, že je trochu menší, bude muset zabojovat. Navíc je strašně statečnej, jak to zvládá bez maminky, tak to je přeci jasnej Rocky. Původně jsem chtěl Arnolda, ale ten se mi snad v budoucnu ještě povede," prozradil pyšný tatínek.

Vémola mimo jiné prozradil, jak probíhal výběr jména pro nejmladšího syna. "My to máme rozdělené. Dohodli jsme se, že když to bude holčička, jméno vybírá Lela a jí do toho nebudu kecat. Naopak do klučičího jména mi ale nebude kecat ona. Akorát teda mi zakázala Bohouše, ten neprošel ani u mojí maminky," směje se slavný zápasník.

Malý Rocky je celý Vémola

Lela Ceterová už na Instagramu sdílela první fotky malého Rockyho Vémoly a na první pohled je chlapec velice podobný svému otci.

"Příroda vám to krásné rozdělila. Dcera je na vás a syn na tatínka. Přeji vám hodně moc zdravíčka a gratuluji," rozplývají se fanoušci nad fotkou miminka.

I my gratulujeme k narození potomka a přejeme celé rodině hlavně hodně zdraví.

Rocky je svému tatínkovi velmi podobný