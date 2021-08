Těhotná Lela Ceterová: Sexy jako nikdy dřív, odloženou svatbu neřeší

Lela Ceterová už za pár týdnů přivede na svět druhé dítě. Těhotenství ale provázely nečekané komplikace, kvůli kterým budoucí maminka skončila v nemocnici. Zdravotní problémy navíc řeší i snoubenec Ceterové, Karlos Terminátor Vémola a z tohoto důvodu se rozhodli partneři odložit svatbu o rok. Lela se ale ani přes životní překážky nepřestává usmívat a vypadá božsky!

Lela Ceterová a Karlos Vémola toho spolu už hodně zažili. V minulosti vztah této dvojice připomínal jízdu na horské dráze a před rokem dokonce kvůli nevěrám zápasníka MMA došlo i na krátký rozchod.

Vémola si ale během pauzy uvědomil, že Lela je pro něj ta pravá a o její srdce bojoval tak dlouho, až srdce své milované získal zpět.

Aby Terminátor dokázal, že to se vztahem myslí vážně, požádal na konci roku Ceterovou o ruku a letos v létě se měla konat opulentní veselka, která přitahovala zájem veřejnosti i médií. Jenže, nejprve skončila kvůli rizikovému těhotenství Lela v nemocnici a krátce po ní lékaři operovali Vémolovi ruku, proto se budoucí manželé nakonec dohodli, že svatbu raději o rok odloží.

Rizikové těhotenství Lelu Ceterovou nemile překvapilo

"Určitě to nebereme negativně a nic se vlastně neděje. Jen to odložíme o rok. Karlos měl operace, já jsem na rizikovém těhotenství, teď bychom si svatbu neužili, což by nás pak mrzelo. Zůstává datum i místo, jen se to prostě o rok posune. Datum je pro nás magickou záležitostí a měnit jsme ho nechtěli. Za rok už svatba určitě klapne a těším se, že už si ji budeme moci všichni pořádně užít," vysvětlila Lela Ceterová webu zivotvcesku.cz, proč svatbu s Vémolou odložili.

Rizikové těhotenství budoucí maminku velice překvapilo, jelikož s dcerou Lily žádné komplikace neměla. "Zaskočilo mě to a velmi jsem se lekla. Když se člověk bojí, tak věci vidí všelijak. Naštěstí je miminko v pořádku a podle lékařů bude vše dobré. Ale musím se šetřit. Mám naordinovaný přísný režim a musím ho dodržet. Lékaři mi opravdu řekli, ať nic nedělám, nic nezvedám, nikam nechodím a jsem v klidu. Nesmím vůbec namáhat tělo a hlavně nesmím zvedat dceru, což jinak dělám pořád," sdělila stejnému webu.

Ačkoliv má Ceterová starostí nad hlavu, rozhodně to na sobě nedává znát a svými těhotenskými fotkami sledujícím vyráží dech.

Ceterová je sexy i s bříškem

Lela Ceterová je už v pokročilém stádiu těhotenství, na sex appealu jí to ale rozhodně neubralo. Budoucí maminka na Instagramu se fotografie svého těhotenského bříška a od sledujících sklízí obdiv.

"Lelo, vy by jste měla být těhotná pořád, neskutečně vám to sluší," rozplývají se komentující nad krásou Ceterové. "Ty jsi prostě dokonalá žena, velká inspirace pro každý můj den," nešetří fanoušci chválou.

Musíme uznat, že Lela vypadá opravdu božsky, ostatně se přesvědčte sami v naší galerii.

Lele Ceterové mateřství sluší.