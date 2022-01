Lela Ceterová změnila celý příběh: Její telefon měl Kaiser, kupoval jí diamanty

Zdroj: Profimedia

Lela Ceterová si dala pár dní odpočinek od sociálních sítí a vyjadřování se ke kauze s Vémolou, která poslední dny plnila titulky bulvárních médií. Nyní ale dvojnásobná maminka vydala další prohlášení, ve kterém potvrzuje původní verzi Terminátora.

Lela Ceterová napínala své fanoušky s vyjádřením ohledně její údajné nevěry, kterou vytáhl Karlos Vémola na Instagramu. Nyní jsou partneři opět spolu a Lela se rozhodla do celé aféry vznést i svůj úhel pohledu.

"Před časem jsem slíbila, že se vyjádřím ke všemu, co se stalo. Nejraději bych však mlčela a zachovala si noblesu, ale to, co se děje dál, je už příliš, a proto musím říct věci ze svého pohledu. Nebudu se tady přikrášlovat, každý si stejně udělá názor sám," promluvila Vémolova partnerka v rozhovoru pro Blesk.

Ceterová a Vémola prý měli problémy již delší dobu, vše ale vygradovalo zraněním zápasníka. "Neměli jsme s Karlosem dobré období už dlouhou dobu, protože pokud Karlos nemůže trénovat a zápasit, není v klidu a v pořádku. Je nervózní, neklidný a rozhodí ho přímo cokoliv. Bohužel, důsledkem toho je, že jeho náladu si odnáší nejbližší, a přestože jsem se vždy snažila být tolerantní a chápavá, nezvládala jsem to," přiznala Lela s tím, že skutečně plánovala z Vémolandu odejít.

Nemám milence

"V té době jsem ani já nebyla zrovna příjemná společnost, protože na mě přece jen všechno dolehlo. Stejně tak už jsem nezvládla přítomnost televizních štábů a médií u nás doma. Rozhodla jsem se, že s dětmi odejdu kvůli nám, ne kvůli někomu jinému. Samozřejmě, i přes větší klid a pohodu pro mě, Karlose a děti. Ne, nemám a ani jsem neměla žádného milence, a to ani českého, ani slovenského, jak jsem se o sobě dočetla," svěřila se Ceterová zmíněnému webu.

Ačkoliv nevěru jako takovou Lela popírá, překvapivě částečně potvrdila Vémolovu verzi ohledně Víta Kaisera, který měl být jejím údajným milencem a kupovat jí drahé dary. Kamarád zápasníka prý s Lelou skutečně trávil spoustu času a snažil se ji přemluvit, aby svého muže v šestinedělí opustila, žádný intimní kontakt ale mezi nimi neproběhl. Kaiser sliboval Ceterové modré z nebe a prý si stěžoval, že jeho manželství je v troskách.

"Samozřejmě, se mi nezapomněl zmínit, že se chce nechat rozvést a jeho žena mu stále říká, že se má sbalit a vypadnout. Tvrdil mi, že není mezi nimi láska, žádný fyzický kontakt, nic. Vyprávěl mi, že ona o něj vůbec nestojí," pokračuje Lela ve svém vyprávění a v další části potvrzuje i nákupy šperků za statisíce, které jako první vytáhl Karlos Vémola.

V lednu mi koupil diamantový prsten

"Daroval mi diamantový prsten, který byl koupený 5. 1. 2022. Klidně si to může jeho žena zjistit přímo v luxusní prodejně, kdy se to kupovalo, ať sama ví, jakého muže má doma. Prsten jsem chtěla vrátit a stále i chci. Nestojím o dárky, já si vydělávám velmi dobře i sama," podpořila Lela Ceterová původní verzi příběhu Karlose Vémoly.

Dvojnásobná maminka dokonce konfrontovala Kaiserovu manželku Kamilu skrze e-mail, její reakce ale prý poukazovala na jistou manipulaci ze strany podnikatele. "Jeho ženu jsem kontaktovala mailem a chtěla jsem si s ní popovídat jako žena se ženou a samozřejmě se jí i omluvit. Je vidět, že evidentně její muž manipuluje i s ní," tvrdí Lela a dodává, že právě Kaiser jí zabavil telefon, aby jeho nevhodné chování nevyšlo najevo. Veškeré jmění totiž vlastní jeho manželka Kamila Kaiserová.

"Přiznávám se, výborně mě zmanipuloval, lhal mi, jeho ženě, Karlosovi a sebral mi telefon, protože se bál, že pravda vyjde najevo. Tohle byl důvod, proč jsem dlouho mlčela. Mrzí mě, že jsem se od něj nechala zmanipulovat, vzhledem k tomu, že jsem byla rozhozená hormony po porodu. Všechno jsme si doma s Karlosem vysvětlili a budeme dále fungovat jako rodina. Za toto bych se chtěla Karlosovi omluvit. Promiň, miluji tě," uzavřela Lela, která jakýkoliv sexuální kontakt s Kaiserem vylučuje, i když vůči ní měl údajně nevhodné poznámky.

Ceterová si pořídila nový telefon a je zpět ve Vémolandu