Lela Ceterová v ohrožení: Do Vémolandu vnikli lupiči, téměř nic ale neukradli

Do Vémolandu se o víkendu pokusili vniknout neznámí pachatelé a nevadil jim ani fakt, že se v objektu nacházela Lela Ceterová s dětmi. Dvojnásobná maminka se před zloději zamkla ve vedlejší místnosti a zavolala o pomoc svému partnerovi Karlosovi Vémolovi, který ihned odjel z Oktagonu zachraňovat rodinu. Naštěstí vše dobře dopadlo, zápasníka MMA to ale donutilo ještě posílit bezpečností systém v celém sídle.

Lela Ceterová zažila během víkendu chvíle hrůzy, když se téměř tváří v tvář setkala ve Vémolandu se zloději. Útočníkům se podařilo překonat obří plot, vyhnout se hlídacímu psovi a vniknout oknem šatny přímo do domu.

Ceterová zprvu slyšela podivné zvuky a ihned o tom informovala Karlose Vémolu, který byl v té době na Oktagonu. Zápasník matce svých dvou dětí poradil, aby zavolala sousedovi, což Lela udělala, o pár minut později ale zjistila, že nešlo pouze o planý poplach, jelikož ve své šatně narazila na pachatele.

"Psala mi Lela, že je někdo v baráku. Tak jsem si nejprve říkal, že třeba jen něco podezřelého zaslechla. Nicméně nepodceňoval jsem to, a řekl jí, ať zavolá sousedovi. Ale než mu napsala, tak šla po těch zvucích a zjistila, že jí někdo leze oknem do šatníku. Byla s dětmi v ložnici a zachovala se velmi statečně, vzala klíč a šatník, což je vlastně jedna místnost, zamkla. Ti frajeři se začali dobývat ze šatny do chodby, i přesto, že ji slyšeli a věděli, že zamkla. Rychle tedy volala sousedovi. Ale než přijel, tak to chvíli trvalo," popsal Vémola Blesku, co se u něj doma odehrálo. Co ale bylo prý nejvíce překvapivé, pachatelé odešli ze svého lupu téměř bez cenností a v šatně Ceterové zůstali ještě několik minut i poté, co se ocitli v místnosti uvěznění.

Karlos Vémola je z celé události velice otřesený a prý si ani nedokáže představit, jak se v zoufalé situaci cítila jeho partnerka, která byla v domě s dětmi sama. Útočníci se navíc při vloupání šikovně vyhnuli kamerám, které má slavný Terminátor téměř všude.

"Samozřejmě, ale oni přišli jediným možným přístupem, kde zrovna kamery nejsou, zezadu, kde mám jenom kozy a prase, tak mě nenapadlo tam mít kamery. Teď tam už budou. Nevím, jak si to dokázali takhle vytipovat a že se neštítili sem vlézt. Když přijedete domů a je vykradený barák, tak je to prostě nepříjemný, ale je to život, stává se to. Ale když byly doma děti a Lela, tak je to hrůzostrašný. Nedokážu ani domyslet, jak se musela cítit," svěřil se zápasník výše zmíněnému webu.

Aby se do budoucna Karlos Vémola vyhnul podobným situacím, plánuje pořádně posílit bezpečnostní opatření svého domu.

"Už to, že šli přímo do té šatny. Taky přišli tím nejhorším možným vchodem, byli to snad nějací akrobati. Skákat přes plot a lézt do okna v prvním patře. Mohli jít přitom spodem. Asi měli nasledováno, že tam nejsou kamery. Ale to se změní. Budeme napojeni na security firmu, Lela tu bude mít i panické tlačítko, budou tu lasery kolem domu. Myslel jsem, že si nikdo netroufne snažit se sem dostat, když tu jsou dravý zvířata, protože by se mohl dostat i k nim, ale zjevně jsem to podcenil. Jak vidím, zloději si vždycky najdou cestu," prozradila hvězda MMA, co vše chystá do Vémolandu instalovat.

Kromě toho chce Vémola mít v blízkosti svého sídla i živou ostrahu. "Sháním i nějakou bezpečnostní agenturu, která by dodala hlídače, co by zajistili dům, když nebudu doma. Že by byli poblíž nebo uvnitř," uzavřel.

