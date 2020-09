Lela Ceterová po odchodu od Vémoly: Bolesti a nové operace!

Právo - VŘ 28/2020 Právník/čka 36 470 Kč

Místo výkonu práce: Ostrava Charakteristika vykonávané práce: Vypracovává zásadní právní výklady a stanoviska a stanovuje obecné postupy aplikace právních předpisů na úseku veřejnoprávních smluv a rozhodování podle zákona o svobodném přístupu k informacím v působnosti vymezené orgánům kraje. Posuzuje veřejnoprávní smlouvy z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, vykonává další právní činnosti spojené s rozhodováním o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávních smluv mezi obcemi a s jejich změnami, s rozhodnutím o jejich zrušení a o případných sporech z nich vyplývajících. Vykonává právní činnosti spojené s rozhodováním o odvoláních a stížnostech vůči rozhodnutím orgánů obcí při poskytování informací na úseku samostatné působnosti obce. Vykonává působnost zapisujícího orgánu do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů. Zabezpečuje výkon dozoru nad vydáváním a obsahem nařízení obcí. Vykonává kontrolní a rozhodovací činnost na úseku místních poplatků a hazardních her. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni. Požadované vzdělání: Vysokoškolské - zaměření právo Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Zkouška zvláštní odborné způsobilosti při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění výhodou. Požadované doklady: a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, d) přihláška. Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné). Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis. Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cz/volna_mista/dokumenty-k-vyberovemu-rizeni-ke-stazeni-88499/. Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 28. 9. 2020 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány. Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.