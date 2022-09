Lela Ceterová skončila v slzách: Výchova dětí jí dává pořádně zabrat

Zdroj: Profimedia

Lela Ceterová se na konci minulého roku stala dvojnásobnou maminkou a péče o dvě neposedné ratolesti jí někdy dává pořádně zabrat. Manželka Karlose Vémoly se dokonce na Instagramu rozplakala a postěžovala si fanouškům, že není každý den posvícení.

Lela Ceterová přivedla loni na začátku prosince na svět syna Rockyho. S manželem Karlosem Vémolou má influencerka ještě starší dceru Lili a jak přiznala v nedávném videu na sociální síti, péče o dvě malé děti je někdy velice náročná.

"Co je to zas za chřipkové období, sakra. Máš úplně ideální den, ale onemocníš od dětí. A ještě se o ně musíš starat. Tak je to fakt ideál. Doufám, že budeme do víkendu všichni ok," svěřila se Lela Fanouškům se slzami v očích.

Od září vyslala Ceterová dceru Lili do školky a tak bude mít konečně na pár hodin oddych pouze s malým Rockym. První den se ale neobešel bez rozjitřených emocí.

Řev až k sousedům

"Lilinka je poprvé ve školce. Doprovodili jsme ji i s Rockym, bylo nás slyšet až k sousedům. Sourozenci se nedokázali rozloučit, Lilinka začala plakat, ale nakonec, když uviděla dětičky ve třídě, tak se začala usmívat a už si nás nevšímala," pochlubila se Lela Ceterová, jak její Lili zvládla nástup do školky.

Karlos Vémola pak svou manželku odměnil zaslouženým odpočinkem v podobě rychlé dovolené v Dubaji, kam se influencerka velice těšila.

"Tento rok byl opravdu dlouhý a náročný, takže už se nemůžu dočkat. Konečně si odpočinu a budu spát, do kolika chci," řekla Lela extra.cz těsně před odletem.

Malá Lilli se na první den školky příliš netvářila