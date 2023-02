Lenka Filipová změnila pohled na život: Po odchodu životní lásky jí selhalo tělo

Zdroj: Profimedia

Písničkářka Lenka Filipová celý život patří mezi pozitivní a usměvavé osoby, které dodávají ostatním energii do života, i když si ona sama si procházela těžkým obdobím. I přesto, že před pár lety Lenku opustil manžel a postihla ji těžká nemoc, nevzdala se a opět se na svět usmívá.

Zpěvačka, která se proslavila především písní Zamilovaná, neměla vždy na růžích ustláno. Především pak rok 2017 se pro ni stal kritickým. Nejen, že ji opustila životní láska, ale navíc ji nedlouho poté postihla vážná nemoc. Naštěstí si se vším poradila a opět se může radovat ze života.

Jedna z nejsympatičtějších zpěvaček Česka vystudovala na konzervatoři klasickou kytaru, na kterou se celý život při svých koncertech doprovází. Její hity jako Zamilovaná nebo Za všechno může čas za více než čtyřicet let její kariéry zlidověly a broukají si je lidé všech věkových skupin.

Filipovou opustil po letech manželství manžel, nikdy neřekla proč

V soukromém životě to ale Lenka tak snadné neměla, po 34 letech manželství ji opustil manžel Boris Drbal, který se nikdy do společnosti nehrnul a měl s Filipovou dohodu, že zájem médií půjde mimo něj. Dokonce si nechala i své svobodné příjmení. Drbalovi to prý nevadilo.

„Byla jsem také už hodně známá, takže u svého jména jsem zůstala,“ svěřila se s důvodem Blesku.

Po rozchodu s partnerem se Lence začal hroutit svět, její oslabené tělo napadla zákeřná nemoc imunitního systému. Zpěvačka se musela na rok stáhnout do ústraní a s nemocí se poprat. Za tu dobu velmi zhubla, přišla o vlasy a musela nosit paruku.

Radost jí dělá dcera Lenny, která začíná být slavnější než ona

„Cítím, že vám dlužím vysvětlení, a proto bych vám chtěla říci, že šlo o vážné selhání imunity. Následné léčení mám za sebou a nyní regeneruji a začínám se připravovat na další sezonu. Všem, kteří mně píší a podporují mě, moc a moc děkuji za jejich srdečné a láskyplné reakce a věřte, že se už teď na vás všechny moc moc těším,“ napsala si tehdy na Facebook.

Jak sama přiznala, musela dostat od osudu ty největší rány, aby pochopila, co dělá špatně. Naučila se díky tomu radovat ze života a být sama sebou. Radost jí samozřejmě dělá i dcera Lenny, která je v českém showbyznysu už také slavná a možná brzy slávu své maminky překoná.