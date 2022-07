Lenka Hornová: Bývalá moderátorka Prásku udělala z Ordinace hit, pak ji zničila

Zdroj: Profimedia

Pamatujete na mladou blondýnku, která se objevovala před lety jako moderátorka bulvárního pořadu Prásk? Tak z té je nyní úspěšná scénáristka a producentka. Navíc pracuje jako šéfka obsahu na televizi Prima. Jaké pořady má na svědomí?

Je tomu už více než třicet let, co Lenka Hornová nastoupila do televize Nova a stala se reportérkou pořadu Prásk, kde zpovídala české celebrity. Následně začala tento pořad moderovat, ale ani to jí nestačilo a začala fušovat i do realizace nejrůznějších pořadů.

Jejíma rukama prošly pořady jako Občanské judo, reality show Big Brother nebo Ordinace v růžové zahradě, kterou přivedla na vrchol. Před pěti lety však Hornová přestoupila do konkurenční televize TV Prima, kde začala působit jako šéfová obsahu. A za její vlády zvládla zlikvidovat sledovanost Ordinace díky seriálu Slunečná.

Začátky se seriálem Ulice, pád kvůli reality show BigBrother

Do médií Lenka proklouzávala už od střední školy a od roku 1990 pracovala v rozhlase. Nějaký čas psala scénáře k nekonečnému seriálu Ulice, pak ale přišel první pád. Katastrofa jménem BigBrother, kterého zcela převálcovali VyVolení. Hornová si ale nepřestala věřit a vzkřísila ze dna seriál Ordinace v růžové zahradě, ze kterého stal divácký hit.

Moderátorka je vdaná za režiséra Libora Kodada, který si ji vzal symbolicky v den křtin jejich společné dcery Laury.

Před pěti lety si ale Hornová řekla, že dost bylo Novy a rozhodla se přijmout nabídku konkurenční televize TV Prima, kam nastoupila jako šéfka obsahu. Díky ní se pak na televizních obrazovkách objevil seriál Slunečná, který začal být tak oblíbený, že sledovaností šlapal do té doby nepřekonatelné Ordinaci na paty.

Rozhodla se Ordinaci neustupovat z cesty a nasadila Slunečnou

"Před třemi lety jsme si řekli, že zvolíme novou strategii a že přestaneme Ordinaci ustupovat z cesty. To se do té doby dělo, nikdo neměl odvahu se Ordinaci postavit. Rozhodli jsme se to ale prolomit," řekla Hornová v rozhovoru pro mediaguru.cz.

Hornová si vlastně ničila své dítě, které si vypiplala ze dna k nejsledovanějšímu seriálu, jiným úspěšným seriálem. Nakonec se televize Nova rozhodla vysílání oblíbeného seriálu z lékařského prostředí ukončit a nadále ho vysílat pouze na placené internetové platformě Voyo. Hornová s týmem tedy svůj boj vyhrály.

Nyní se na Primě opět natáčí nový seriál pod taktovkou Lenky Hornové s názvem Dobré zprávy, tak uvidíme, jestli i do třetice bude mít tato blondýnka tah na branku.