Lenka Zahradnická o dvouleté dceři: Kojím ji venku, v lese i na ulici

Zdroj: Profimedia

Lenka Zahradnická se na sociální síti pochlubila, jak kojí svou dvouletou dceru. Ačkoliv je mateřské mléko pro děti přirozené, kojení ve společnosti je stále velikým tabu. Herečka se proto rozhodla o tomto tématu promluvit ke svým sledujícím.

Lenka Zahradnická patří mezi maminky, které zastávají přirozené kojení do co nejvyššího věku. Herečka je dvojnásobnou maminkou a mladší dceru stále neodstavila od prsu, i když holčička brzy oslaví dva roky.

Zahradnická se proslavila svým účinkováním v seriálech Ulice či Vyprávěj a s kameramanem a hudebníkem Michalem Vavrem spolu vychovávají dcery Jasmínu a Jovanku.

Hvězdě se v poslední době množily dotazy právě na krmení mladší dcery a ona se proto rozhodla objasnit, jak řeší výživu svých dětí a jaký má postoj k často tabuizovanému tématu kojení.

Je to zázrak a dar

"Tady odpověď na dotazy, jestli ještě kojím," napsala Lenka Zahradnická k fotografii, na které krmí z ňadra svou bezmála dvouletou dceru.

Herečka na snímku drží malou Jovanku v náručí a poskytuje jí mateřské mléko z prsu.

Aby Zahradnická své sledující nepobouřila, zakryla si hrudník modrým srdíčkem. "Je to zázrak, je to dar a není to samozřejmost. Kojím venku, vevnitř, v lese i na ulici. Zkrátka tehdy, když je to potřeba," pochlubila se fotkou z rodinného alba.

V kojení bude Zahradnická pokračovat

Lenka Zahradnická svou dceru od přísunu mateřského mléka prý rozhodně nehodlá odstavit násilím a nechává tomu přirozený průběh. Zatím "madam stále drží," okomentovala v příspěvku na Instagramu přisáté dítko.

Ačkoliv mnoho lidí kojení starších dětí pobuřuje, podle výzkumů je strava od matky to nejpřirozenější, co můžete svým potomkům dopřát. Mateřské mléko je totiž plné vitamínů a přispívá k dobrému růstu. Proto herečka hodlá v kojení pokračovat tak dlouho, dokud to bude malá Jovanka vyžadovat.

Pro herečku je mateřství vším