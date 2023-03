Zahradnická popsala romantický víkend v Budapešti: S manželem nám tekly slzy

Zdroj: Profimedia

Lenka Zahradnická se minulé léto provdala za otce svých dvou dětí Michala Vavru, svatební cestu ale hrdličky dlouho odkládaly. Teprve v novém roce se dvojice vydala na romantický víkendový pobyt a herečka přiznala, že se na výletě do svého muže podruhé zamilovala.

Lenka Zahradnická má s hudebníkem Michalem Vavrem dvě dcery, své životy se ale dvojice rozhodla spojit před oltářem teprve loni v srpnu.

"21. 8. 2017 se nám narodila Jasmínka. 21. 8. 2020 s náma slavila Jovanka svůj první svátek. 21. 8. 2022 se z kluka a holky stal manžel a manželka. Bylo to tak, jak jsme si přáli. Fesťák lásky, rodiny a svobody!" napsala tehdy herečka ke společné fotce z veselky na Instagramu.

Kvůli pracovním povinnostem a starostem s dětmi se ale Zahradnická a Vavro nedočkali svatební cesty a teprve půl roku po obřadu vyrazili na romanticky výlet do Budapešti. Zahraniční cesta prý manželé natolik nadchla, že jakmile sehnali hlídání pro své ratolesti, vyrazili za dalším dobrodružstvím.

Cesta bude mít pokračování

"Ten příběh začal na Ježíška. Bez předchozích debat, domluv, či něčeho podobného, jsme si dali úplně to samé. Víkend v Budapešti," svěřila se Lenka Zahradnická sledujícím na sociální síti.

Dvojnásobná maminka přiznala, že skloubit práci s rodinou a volným časem je mnohdy nadlidský úkol. "Sehnat hlídání, najít vhodný termín, koupit jízdenky a jedeš. Zažili jsme za ty dva dny tolik věcí, že mám pocit, že jsme byli pryč týden," pochvaluje si Zahradníková romantické víkendy s manželem a hned v květnu prý plánuje další bezdětný víkend.

"Znovu jsem se zamilovala, zjistila jsem, že mám vedle sebe muže, který zařídí úplně všechno a že se spolu i po těch letech a dvou dětech umíme smát až nám tečou slzy! Byla to důležitá cesta. Byla, protože v běžném provozu s dětma a prací na nás dva moc čas nezbývá. Pořád řešíme děti, práci, ladíme diáře kvůli provozním věcem a pak často odpadneme, aniž bych si řekli, jak se vlastně máme. Vím, že je to normální a má to tak většina lidí s dětmi. Je ale božsky osvěžující z toho občas vypadnout, nadechnout se a zjistit, že jste si fakt vybrala správně. Vřele doporučuju. Naše svatební cesta do Jiljí se osvědčila a rozhodně bude mít pokračování. Květen je náš a bude to bomba," těší se herečka známá například ze seriálů Ulice, Vyprávěj nebo Modrý kód.

Manželé si užívají okamžiky bez dětí, kdy se můžou věnovat jen sami sobě