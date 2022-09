Lenka Zahradnická popsala žádost o ruku, dojemnou roli v tom sehrála malá dcera

Zdroj: Profimedia

Půvabná herečka Lenka Zahradnická se provdala za otce svých dvou dcer, hudebníka Michala Vavra. Pár byl zasnoubený od roku 2019. Veselku měli v datum, které pro jejich rodinu hodně znamená. Novinkou se pochlubili na sociálních sítích.

Datum svatby nebylo vybráno náhodou. Srpnové datum páru připomíná zásadní životní okamžiky a to narození a svátek dcer. „21. 8. 2017 se nám narodila Jasmínka. 21. 8. 2020 s náma slavila Jovanka svůj první svátek. 21. 8. 2022 se z kluka a holky stal manžel a manželka,“ objasnila Lenka. Je více než jasné, že díky tomuto kouzelnému datu na výročí určitě nezapomenou.

Dojemná žádost o ruku

„Bylo to tak, jak jsme si přáli. Fesťák lásky, rodiny a svobody. Děkujeme rodičům, rodinám, přátelům, dětem, psům… zkrátka to bylo výjimečný,“ poděkovala nevěsta všem, kteří byli součástí jejich velkého dne. „Už navěky budeme slavit všechno spolu,“ napsala ve svém instagramovém příspěvku. Šťastná novomanželka se podělila i o historku, jak ji Michal požádal o ruku. Hlavní roli v dojemném příběhu sehrála jedna z dcer. „No a pak jednou tenhle kluk poklekl a zeptal se, jestli si ho tahle holka vezme… Ta holka se rozbrečela a zeptala se toho jejich malýho zázraku, co má tomu klukovi říct. A zázrak poprvé v životě (a zřejmě na dlouhou dobu naposled) řekl ‚ANO‘!“

Láska z práce

Jiskra mezi Lenkou a Michalem přeskočila na dotočné jednoho ze seriálů. Všímavý kameraman přiznal v rozhovoru pro iDNES.cz, že po herečce pokukoval už na place. „Jiskra přeskočila na dotočné. Když už jsem byl skoro na odchodu, tak si ke mně přisedla ta holka, po které jsem pokukoval na natáčení, a z mé strany bylo jasno. Zajímavé na tom bylo to, že jsem tam málem ani nešel, protože jsem se ten večer bavil někde jinde a vlastně se mi ani moc nechtělo nikam jít. Na náhody nevěřím, takže to tak mělo být. Pak už jsem jen doufal, že si to nerozmyslí a dorazí na naše první rande.“