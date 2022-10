Leo Beránek se žene do chomoutu: Obřad ve Vegas, pak exotická svatební cesta

Zdroj: Se svolením Lea Beránka

Leo Beránek starší se už zanedlouho bude ženit. Za manželku si vezme svou dlouholetou partnerku Kateřinu, která se před nedávnem na sociální síti pochlubila krásným prstýnkem. Kdo by ale čekal nějaký pompézní obřad se stovkami hostů, ten by byl zklamán. Zamilovaná dvojice si totiž své „ano” řekne za přítomnosti pár přátel v Las Vegas.

Jen pár přátel

Svatba ve Vegas má oproti klasické veselce mnoho výhod. Ta hlavní spočívá v tom, že jsou nastávající manželé osvobozeni od nejrůznějšího plánování, zařizování, vymýšlení programu a také třeba sestavování jídelníčku. „K tomu žádné přípravy nemusejí být, bude u toho jen pár přátel z Ameriky a to je všechno,” uvedl pro kafe.cz Leo Beránek starší a dodal, že při pobytu ve Spojených státech rovnou „sfouknou” najednou i svatební cestu. Z Las Vegas se totiž přesunou na Havaj.

Svatba bez syna

Je jasné, že by podnikatel rád měl na své svatbě i svého syna Lea, ten si ale už od roku 2018 odpykává ve vězení šestiletý trest za ublížení na zdraví. Otec je s ním v několikrát do týdně v kontaktu. „On může každý den 20 minut volat, tak zavolá své mamince, mně a své sestře. Takže když má kredit, který si musí nějak dobíjet, tak volá. Minimálně třikrát v týdnu ho slyším,” nechal se slyšet Leo Beránek starší. „Jinak se mu v rámci možností daří dobře, zítra zrovna za ním s přítelkyní jedeme na tříhodinovou návštěvu,” dodal ještě nakonec otec rapera, kterému do konce trestu zbývá ještě rok a půl.