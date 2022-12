Leo Beránek si svatbu ve Vegas užil naplno: Teď se s manželkou baví o miminku

Zdroj: Se souhlasem Lea Beránka staršího

Podnikatel Leo Beránek starší do toho před několika týdny konečně praštil a ve městě hazardu Las Vegas si vzal svou o třiačtyřicet let mladší snoubenku Kateřinu. Svatbu i následnou svatební cestu si oba náramně užili. A to i navzdory tomu, že se líbánky nevydařily tak úplně podle jejich původních plánů.

Leo Beránek starší momentálně prožívá to nejkrásnější období. Před časem se totiž společně se svou snoubenkou Kateřinou a několika málo přáteli přesunul do Las Vegas, kde si svou mladinkou krásku vzal. A svatbu si nemohl vynachválit. „Všechno bylo naprosto v pořádku, Las Vegas je největší bomba. Všechno bylo na jedničku. Užili jsme si to úplně suprově,” radoval se úspěšný podnikatel v rozhovoru pro kafe.cz.

Původní plán nevyšel

Novomanželé se v Las Vegas zdrželi nějakou dobu. Podle původního plánu se měli ovšem krátce po obřadu přesunou na svatební cestu na Havaj. To si ale nakonec rozmysleli. „Ta Havaj neproběhla, protože tam zrovna bylo nějaké špatné počasí,” prozradil Beránek s tím, že jej ani jeho manželku nakonec vůbec nemrzelo, že se do dovolenkového ráje nedostali. „My jsme se už tak časně bavili v tom Vegas, že nás to vlastně ani nezajímá, jet mezi důchodce na Havaj. Takže jsme si to radši užili naplno v Las Vegas,” dodal ještě.

Dalšímu potomkovi se nebrání

Po zásnubách a následnému sňatku se nabízí otázka, zda by Leo Beránek nechtěl se svou o 43 let mladší manželkou založit rodinu. A jak sám přiznal, na světě by rád společného potomka přivítal. Byť to není zrovna tak, že by se o miminko usilovně snažili, kdyby to přišlo, byl by šťastný. „Tak to je jasné. Rozhodně se tomu nebráníme,” řekl v závěru podnikatel, který už z předchozího vztahu jednoho potomka má – syna Lea Beránka mladšího. Ten si v současné době odpykává svůj šestiletý trest ve vězení za ublížení na zdraví.