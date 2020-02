6 let v lochu! Beránek si jde sednout za brutální bitku, takhle se obhajuje

„Já za to opravdu, opravdu nemůžu, že mi noha po týhle kombinaci vyjede. Zlomit čelist jsem mu opravdu nechtěl,“ pokračoval. Soud mu ale příliš nevěřil. „Nepřišel jsem se před ten klub porvat. Byl jsem trestán, nejsem andílek, ale od doby, co jsem vyšel po výkonu trestu, jsem si dával pozor. Kdyby poškozený v tom prvním případě nenapadl dívku a dalšího člověka, nestalo se to. Kde je tedy spravedlnost?“ tázal se Beránek.