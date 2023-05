Machálková o převozu těla a pohřbu: Sestru Šípka našli mrtvou po 3 měsících

Zdroj: Profimedia

Leona Machálková měla nedávno velkolepý koncert v Lucerně, který si nadělila ke svým 55. narozeninám. Místo oslav úspěchu ale přišla pro zpěvačku bolestivá rána. Den poté našli mrtvou její švagrovou, sestru zesnulého umělce Bořka Šípka.

Paní Stanislavě bylo 76 let a dlouhé roky žila sama se svým pejskem v Hamburku. Jelikož neměl kdo chodit sestru Bořka Šípka pravidelně kontrolovat, našli ji mrtvou až po dlouhých třech měsících.

"V domě žila sama, neměl kdo ji najít," okomentoval zdroj Blesku. K odchodu své švagrové se následně vyjádřila i Leona Machálková, která je z její náhlé smrti zdrcená, stejně jako její syn Artur. "Ano, zasáhla nás smrt Stáni Šípkové, Bořkovy sestry. Byla to moc milá a chytrá žena, se kterou jsme měli velmi přátelské vztahy, měli jsme ji moc rádi. Byla to taková velmi křehká introvertní žena, vynikající kožní lékařka," sdělila zpěvačka weu ahaonline.cz.

Lékařka Stanislava obývala skleněný dům, který pro ni v roce 1982 v Hamburku navrhl její bratr Bořek. Se sestrou měli velice blízký vztah a když Šípek před sedmi lety podlehl rakovině slinivky, nervově se sesypala. O rodiče totiž přišli ještě v pubertě a od té doby byli odkázáni jeden na druhého, což jejich pouto ještě posílilo.

Zatímco Bořek Šípek žil v druhé polovině svého života v Čechách a za svou práci sbíral ocenění po celém světě, jeho sestra zůstala v Hamburku. Stanislava si dodělala medicínu, pracovala jako lékařka a s Bořkem byli ale v neustálém kontaktu.

Jelikož zpěvačka velice dobře ví, jak moc sestra pro Šípka znamenala, láme si nyní hlavu nad tím, jak dostat ostatky své příbuzné do Čech. "Momentálně je to trochu složité, protože zesnula v Německu," svěřila se hvězda výše zmíněnému webu s tím, že by sourozenci určitě rádi odpočívali spolu a Šípek je pohřben na Olšanských hřbitovech v Praze.

Smutná zpráva zastihla i jejího syna Artura Šípka, který o víkendu přijel na mámin koncert v Lucerně. "Samozřejmě je mu odchodu tety líto," uzavřela Machálková.

