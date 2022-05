Leona Machálková už v životě zvládla mnohé, teď ji čeká další životní zkouška

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka a bývalá partnerka slavného architekta Bořka Šípka, Leona Machálková, slaví 55. narozeniny a její věk by jí hádal jen málokdo. I přesto, že si prošla v životě drsnými ztrátami, nechybí jí elán a optimismus, což se zrcadlí v jejím mladistvém vzhledu. Nyní ji čeká v životě další důležitá zkouška. Pouští syna do světa.

Leona Machálková žije poklidným životem a chystá se na velkou životní změnu. Její syn se dostal na studia do Itálie, kde bude na prestižní univerzitě studovat design. Je vidět, že se potatil a jeho slavný otec, světově uznávaný architekt a designér, Bořek Šípek by z něj měl jistě radost.

"Syn si vybral studium interiérového designu na soukromé vysoké škole v Miláně. Těší se na nový život, bude to pro nás oba zásadní změna. Pro něj to bude znamenat maximálně se postavit na vlastní nohy, navíc v cizí zemi a já už budu maminka „na telefonu“, směje se Leona.

Pro iDnes.cz navíc prozradila, že si z Artura dělá legraci, že se bude muset naučit i prát. Jinak mu ale drží palce a bude mu pomáhat, jak bude moct. Nyní si spolu užívají společný čas před odjezdem.

Leona má se synem Arturem krásný vztah

"My jsme spolu zvyklí relaxovat i makat. Jako dva lidi, co se mají rádi a je jim spolu fajn, děláme spolu mnohé. Vaříme, sportujeme, chodíme za kulturou, s kamarády mejdanujeme, ale také i tvrdě pracujeme na chalupě na zahradě a děláme, co je třeba," pochvaluje si zpěvačka vztah se synem. Také je baví stejné filmy a rádi je pak dopodrobna rozebírají.

Jinak Leona nezahálí a připravuje nové album. Pravidelně koncertuje po celé republice a sní o mimořádném koncertu, jehož podobu dolaďuje se svým manažerem. Jinak stále zpívá v Draculovi, který bude mít derniéru.

Před časem zpěvačka přehodnotila svůj život a uvědomila si, co v životě opravdu chce a na čem je zbytečné lpět. Za pět let se vidí jako usměvavá, zdravá a aktivní žena, která má stále spoustu plánů a chce je realizovat.

Baví ji sport, ale i meditace a četba

"Měla jsem dost času zamyslet se nad svými prioritami, nad vztahy, jak důležité je pro mě zdraví, co pro to dělám a nedělám, co pro mě znamená hudba a moje profese vůbec, jak hodně ke svému spokojenému životu potřebuji lidi, společnost a vůbec sdílení," říká.

Jelikož má ráda režim, tak i když má volnější den, nezahálí. Procvičuje hlas, korepetuje písně, zazpívá si jazz nebo swing, což je naprosto jiný šálek kávy, než její klasika.

Aby vypadala dobře, sportuje. Chodí běhat do přírody a pravidelně hraje tenis. Také si ráda zajde na jógu a plavat. V zimě si užívá hory a lyžuje. Na druhou stranu ráda čte, chodí do kina, divadla a medituje.

"Snažím se meditovat, abych si uvědomila sama sebe, abych se zklidnila a uměla si vychutnat do detailu zrovna to, co chci. Vůni, zvuk, nějaký vizuální objekt. Jako bych sfoukla prach ze svých mnohdy unavených smyslů a prozřela," prozradila šarmantní zpěvačka.