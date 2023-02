Leona Machálková čeká na syna: Artur se vydal do světa a jde ve stopách otce

Zdroj: Profimedia

Leona Machálková svého syna Artura Šípka vypustila do světa. Jediný potomek zpěvačky je aktuálně na studiích v zahraničí a ona se tak ocitla ze dne na den sama. Jak to Machálková zvládá a našel si už Artur v Miláně přítelkyni?

Artur Šípek podědil po svém zesnulé otci, designéru Bořku Šípkovi, umělecké vlohy, a ty se rozhodl zdokonalit studiem vysoké školy v Itálii. Jediný syn Leony Machálkové tak už před časem opustil své rodné hnízdo a jeho slavná maminka si musela zvyknout na zcela nový život.

"Bude studovat interiérový design. Itálii má moc rád a těší se, že ji daleko víc pozná. Pro mě je to taky nové, zůstanu v bytě sama. Jednou to přijít muselo a možná je dobře, že se syn stěhuje do zahraničí. Když bydlíme spolu v jedné domácnosti, je jasné, že mu vařím, peru a dělám další věci. Po jeho odchodu to bude jiné, proto jsem se nad sebou zamyslela a došlo mi, že je načase změnit své zažité stereotypy a dělat věci jinak," svěřila se Machálková Blesku ještě před odjezdem Artura.

Hvězdě se samozřejmě stýská, na samotu si ale poměrně rychle zvykla a nyní se prý těší hlavně na to, až syn přivede domů přítelkyni a založí si rodinu. Zpěvačka se totiž nemůže dočkat vnoučat.

Musím to přijmout tak, jak to je

"Stýská se mi velmi, ale ladím se na to, aby mě nedostal nějaký sentiment. Nechci, aby to bylo patologické, musím to prostě přijmout tak, jak to je," přiznala Leona Machálková.

"Život jde dál a já doufám, že se jednou ožení, že budu babička, takže je třeba se těšit na tyhle věci," dodala zpěvačka s tím, že je připravena i na variantu, že její budoucí snacha bude cizinka.

"No je dospělý. Pevně věřím, že se v životě bude rozhodovat srdcem, takového ho vnímám odmalička. Je to prostě cíťa. Ale když to bude ta pravá a bude cizinka, tak to tak bude. Když jsme se o tom bavili, tak mi řekl, že bude následovat mě a že bude bydlet v Čechách. Jsou to ale takové neukotvené plány, on ještě neví, co ho v životě čeká. Já jsem toho názoru, že když někoho máte rád, tak ho nemůžete citově vydírat, toho se držím," uzavřela.

Machálková už se nemůže dočkat role babičky