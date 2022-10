Leona Machálková po odchodu syna do zahraničí: Přišly radikální změny

Zdroj: Profimedia

Leona Machálková je matkou devatenáctiletého Artura, který před nedávnem vyletěl z rodinného hnízda studovat do Milána. Pro zpěvačku to byla skvělá příležitost po letech radikálně změnit image.

Leona Machálková má se svým synem Arturem Šípkem skvělý vztah a o to horší pro ni bylo chlapce vyslat do světa.

Artur totiž letos v květnu odmaturoval a dostal se na prestižní školu do Milána.

"Bude studovat interiérový design. Itálii má moc rád a těší se, že ji daleko víc pozná. Pro mě je to taky nové, zůstanu v bytě sama. Jednou to přijít muselo a možná je dobře, že se syn stěhuje do zahraničí," pochlubila se zpěvačka Blesku. "Když bydlíme spolu v jedné domácnosti, je jasné, že mu vařím, peru a dělám další věci. Po jeho odchodu to bude jiné, proto jsem se nad sebou zamyslela a došlo mi, že je načase změnit své zažité stereotypy a dělat věci jinak," dodala Machálková s tím, že odchod Artura ji povzbudil k nejedné životní změně.

Takhle nudně nechci skončit

"Zjistila jsem, že jím pořád stejná jídla, v podstatě že den začínám a končím stejně. Došlo mi, že takhle nudně nechci skončit, když je okolo mě tolik nových a zajímavých věcí," vysvětlila Leona Machálková zmínenému webu, proč se rozhodla po letech ostříhat své dlouhé blond kadeře na mikádo.

"Dlouhé jsem je nechávala kvůli rolím, aby se daly udělat účesy, ale vždyť jsou paruky a příčesy, takže šly dolů," uzavřela.

V létě se ještě vydala zpěvačka se synem na dovolenou do Řecka a nyní jí začíná nová etapa.

Machálková je na svého synka právem pyšná