Leonardo DiCaprio už není single: Jeho nová láska z Love Islandu šokovala věkem

Zdroj: Profimedia

Leonardo DiCaprio už zase není single! Podle deníku The Sun našel pohledný Jack z Titaniku svou krásnou Rose. Už zase. Není jí sice pětadvacet, ale na to, že Leovi se blíží v kalendáři půlstoletí, by mohla být nová známost jeho dcerou.

Vlk z Wallstreet je celosvětově známý nejen díky svým rolím, ale také svou zálibou v mladých modelkách. Leo sice stárne, ale věk jeho přítelkyň jistou dobu nepřesahoval pětadvacet let. Je tedy podivuhodné, že té (nyní zřejmě) poslední, už táhne na třicítku!

Ostrov lásky

A kdo že je tedy Leova nová vyvolená? Jmenuje se Maya Jama a pochází z Velké Británie. Maye je 28 let, je DJka a moderátorka. Nejvíce je divákovi známa jako moderátorka třetí a čtvrté série Love Island Velká Británie. Podle The Sun spolu hrdličky tokaly v únoru v Londýně a Leo poslal Maye dokonce růže. Vídali se posléze i v New Yorku, kde měli oba dva pracovní povinnosti.

Londýn, New York a do třetice Paříž. Tam je paparazzi vyfotografovali, jak společně opouští klub Le Piaf. Blízký zdroj dokonce uvedl: „Maya a Leo jsou v pravidelném kontaktu a byli na několika rande. Oba nedávno opustili dlouhodobý vztah, takže ani jeden z nich do ničeho nespěchá. Baví se a uvidí, jak to půjde. Žijí v různých zemích, Maya už měla vztah na dálku a ví, že je to těžké, Leo o ni ale určitě zájem má, miluje s ní trávit čas.“

Zrušila zasnoubení

Loni v srpnu Maya po roce spolu odvolala zasnoubení s australským basketbalistou Benem Simmonsem (26). Předtím měla čtyřletý vztah s rapperem Stormzym (29), který loni na podzim krátce obnovili. Leo má za sebou také ukončení dlouhodobého vztahu, a to s modelkou Camilou Morrone (25). Držitel Oscara mezi své bývalé může zařadit také modelky Gisele Bundchen (42), Bar Refaeli (37), Toni Garrn (30) a Gigi Hadid (27).

Maya se se svými sympatiemi rozhodně neplánuje skrývat. „Co se týká mužů, nemám žádný typ. Pokud se mi někdo ale líbí, prostě to řeknu.“ Tak uvidíme, zda se Leo jenom nepřehlédl, když kontroloval Maye občanku a nespletl si osmičku s pětkou.

Zdroj: thesun.co.uk