Leonardo DiCaprio a jeho modelky: Ložnicí mu měla projít i světově známá Češka

Zdroj: Profimedia

Patří už dlouhá léta mezi nejvíce sexy muže světového showbyznysu, na svém kontě má nepřeberné množství nejrůznějších rolí, které ukázaly, že patří mezi nejvšestrannější herce všech dob. Ženy mu navíc leží u nohou. Pojďte se podívat na ty, které v jeho srdci zůstanou ukotveny navždy.

Od počátku herecké kariéry se krásné ženy kolem geniálního herce Leonarda DiCapria doslova motaly na každém kroku. Modelky, herečky a zpěvačky se předháněly, která dřív skončí v jeho posteli. Leo byl prostě idol a každá ho chtěla mít pro sebe. Některým se to opravdu povedlo a na dlouhý čas ukradly jeho srdce. Které ze světových krásek to byly?

Začneme rokem 1994, kdy se po boku DiCapria začala objevovat první vážná známost. Byla jí supermodelka Bridget Hall, která spolupracovala se značkami jako Victoria's Secret, Dior, Ralph Lauren nebo Gucci. Nešlo tedy o žádnou holku z horní dolní, ale o hvězdu ve svém oboru, která Leovi rozhodně ostudu nedělala. Vztah nevydržel dlouho a proslýchá se, že to bylo proto, že herec nebyl příliš dobrý v posteli.

Hned rok na to se dal dohromady s jednou z nejslavnějších modelek světa. Šlo o čokoládovou krásku s dramatickou pověstí Naomi Campbell. Té bylo tenkrát pětadvacet let, což je nepsaná hranice, přes kterou Leo nejde. Starší ženu byste u něj hledali jen těžko. Láska sice nevydržela, ale přáteli zůstali dodnes. Jezdí na společné dovolené a jejich rodiny se dobře znají.

Mezi DiCapriovými milenkami byla prý i slavná česká modelka

Za zmínku slavných milenek DiCapria stojí i slavná česká supermodelka Eva Herzigová. Ta potkala Lea na premiéře filmu Muž se železnou maskou, neodolala a údajně mu podlehla. Tajně se pak měli vídat asi dva měsíce a svůj vztah nikdy veřejně nepotvrdili.

Jednou z největších lásek, která herce v životě provázela, byla brazilská kráska Giselle Bündchen. S tou krasavec chodil neuvěřitelných pět let a dodnes je vnímána jako jeho nejvýraznější partnerka. Giselle se s ním nakonec rozešla proto, že už ji nebavil život plný večírků, alkoholu, drog a chaosu. Chtěla mít prostě už klid a začít vyznávat jiné životní hodnoty.

Nesmíme zapomenout ani na tvář časopisu Sports Illustraed, krásnou Bar Refaeli, která s Leem tvořila pár s několika přestávkami také pět let. Seznámila ho se svojí rodinou a myslela si, že je to na celý život. Jenže pak přišly pětadvacáté narozeniny a lovec mladých žen se začal rozhlížet jinde.

Modelky vystřídala krásná herečka Blake Lively, ale ani té to nevyšlo

Pak následovala krásná herečka Blake Lively, která by klidně krásou do kapsy strčila nejednu modelku, proto měla u Dicapria šanci. Potkali se na filmovém festivalu v Cannes a prožili půl roku lásky a cestování po celém světě.

Za zmínku stojí ještě vztah s modelkou Camilou Morrone, která byla oproti herci sice velmi mladinká, ale vypadalo to, že jim to vůbec nevadí. Dokonce spolu adoptovali tři psy a chvíli to vypadalo dokonce na svatbu. Nakonec ale vztah také skončil v troskách. Leo se začal věnovat přátelům, večírkům a jiným ženám.

Poslední kráskou, o které se po boku hvězdy filmu Titanic mluví, je Gigi Hadid. Seznámili se na večírku a zamilovali se do sebe. Nyní se poznávají a svém vztahu na veřejnosti příliš nemluví. Prý je vše ještě moc čerstvé a zatím si spolu užívají spoustu zábavy. Zda to páru vydrží, teprve uvidíme. Nechme se tedy překvapit, zda to bude právě ona, kdo pokoří hranici 25+.

Zdroje: Marie Claire, People