Obavy, které si nikdo nepřeje: Co se děje u Leoše Mareše a jeho manželky Moniky?

Přátelé kolem hvězdného páru nám potvrdili informaci o tom, že se jim miminko skutečně nedaří počít. Zda za to může vyšší věk Moniky, nebo jiné zdravotní komplikace, už ale nikdo neví. Mohl by v tom hrát i faktor, že je Marešová strašně hubená! Ačkoliv se Monice nepovedlo otěhotnět už více než rok, stále ještě neřeší problém s doktory a věří, že se jí s manželem povede počít přirozenou cestou. Do kdy ale chtějí čekat?