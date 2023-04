Životní přešlapy Leoše Mareše: Fotka s prostitutkou i obvinění z napadení ženy

Zdroj: Profimedia

Moderátor a miláček davů Leoš Mareš nebyl vždycky takový dobrák, jakým se dělá v posledních letech. Jeho bývalá manželka, milenky, ale i lidé, se kterými se přátelil, spolupracoval, či se jen tak někde potkal, by mohli vyprávět. Pojďme si shrnout největší životní omyly našeho nejbohatšího moderátora a samozvaného zpěváka, který několikrát vyprodal O2 arenu.

Rodák z Berouna, který začínal moderováním plesů a diskoték, Leoš Mareš, se do povědomí diváků dostal především díky moderování prestižní hitparády devadesátých let s názvem ESO, kde vystřídal národem zbožňovanou Terezu Pergnerovou. Ta bohužel porevoluční televizní slávu neunesla a skončila v drogové pasti, ze které dlouhá léta nemohla vystoupit.

To byla šance pro Mareše, který dlouho přemýšlel, jak po legendární Tereze zaujmout. No a přišla éra kožichů! Geniální tah, díky kterému si ho opravdu každý zapamatoval. Nabídky na moderování od blázna v kožichu, který se snaží zpívat, i když nemá hudební sluch, se začaly množit, a jelikož je Mareš i zdatný obchodník, uměl toho náležitě využít.

Za nelichotivé fotky s prostitutkou se nejspíš stydí dodnes

Od té doby patří jeho jméno k těm nejvyhledávanějším zárukám luxusu a kvality. Zpočátku se podle toho Leoš i náležitě choval. Arogantní, sebestředný narcis, který si myslí, že mu všichni leží u nohou. Za zmínku jistě stojí jeden z jeho největších přešlapů, kdy se v roce 2008 objevily na veřejnosti fotky moderátora v nelichotivé póze s prostitutkou, zatímco jeho partnerka Monika na něj čekala poslušně doma. Následovala výmluva typu, že mu někdo něco hodil do pití.

"Ze sobotního večera si nepamatuji vůbec nic. Jediné, co vím, co mi říkal kamarád, který tam se mnou byl, že tam potom přišli nějací lidi s drinky," řekl tenkrát Mareš pro deník Blesk.

Roku 2013 přišla veřejná bitka, kdy se popral s manželem své tehdejší milenky Petry Faltýnové. S tou se následně několik let scházel a rozcházel, přičemž jejich bouřlivý vztah plný večírků, alkoholu, nevěr a hádek bavil celý národ.

Čelil obvinění ze zmlácení dívky v pražském baru

Ani rok 2014 nebyl pro Mareše dvakrát příjemný. Byl totiž obviněn z toho, že zmlátil ženu v pražském Harley’s baru. Ta tehdy řekla Blesku, že jí konkrétně řekl: "Na co si hraješ, děvko!" a následně ji udeřil pěstí do spánku, až se svezla k zemi. Když se následně snažila vstát, dal jí prý moderátor další do čelisti. Mareš samozřejmě vše popřel a ženu obvinil, že se chce pouze zviditelnit.

V roce 2016 zase zavařil svému kolegovi z Evropy 2 Patrikovi Hezuckému, který se opil na své narozeniny a šel do práce pozdě. Volal tedy svému kolegovi Leošovi, že nestíhá a ten se ho snažil uklidnit, ať se nestresuje, že má narozeniny. Bohužel Patrik nevěděl, že je celou dobu v éteru a prohlásil legendární větu: "V klidu to není, vždyť víš, jakou máme ve vedení p*ču!"

O rok později způsobil šok manželce Monice, se kterou se chtěl rozvést, i když spolu pár i několik let nežil, Monika rozvod nečekala a skončila na antidepresivech. Mareš matku svých dvou synů totiž opustil rok po svatbě kvůli prodavačce Gabriele Dvořákové. Důvodem k rozvodu ale byla až Monika Koblížková, která Mareše uhranula. Od té doby je pár spolu, vzali se a společně vychovávají dceru Alex, které byl před pár dny rok. Z Leoše se tak stal vzorný manžel a starostlivý otec.