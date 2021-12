Leoš Mareš terčem nejapných fórků, Brzobohatý si z něho pěkně vystřelil

Zdroj: Profimedia

Jedním z hostů pořadu Inkognito, který odvysílá televize Prima ve čtvrtek 2. prosince ve 21.15, bude půvabná slečna Patricie, která se živí jako letuška privátních letů. Hvězdné hádající osazenstvo tentokrát ve složení Marta Jandová, Jakub Prachař, Ondřej Gregor Brzobohatý a Miloš Pokorný se jejího povolání zázrakem dobere.

Zdroj: TV Prima

Okamžitě se ale terčem humoru na toto téma stane Leoš Mareš, velký milovník luxusu, který si zásadně žádnou z pozemských rozkoší neupírá. Shodou náhod Leoš v nedávné době trávil dovolenou se svou těhotnou manželkou Monikou na Maledivách, což hojně a rád prezentoval na svém instagramovém účtu. O to pikantněji narážky panelistů Inkognita na jeho adresu působí!

„Kolik toho tak člověk za měsíc nalítá?“ ptá se Patricie Libor Bouček. A dostane se mu odpovědi, že je to hodně individuální, zejména v dnešní době, která je plná různých omezení. Ale nakonec to slečna stevardka odhadne zhruba na čtyři lety týdně. Marta Jandová začne vyzvídat, kam se tak nejčastěji létá. „Kam si klient přeje,“ odpoví tajuplně s úsměvem Patricie. Vtom to přijde – Ondřej Gregor Brzobohatý se rovnou zeptá: „Co Leoš, jaký je pasažér?“ Za což je odměněn huronským smíchem.

Všichni okamžitě ví, o jakém Leošovi je řeč, byť jeho příjmení nepadlo. Přece jen všichni přísedící Leoše dobře znají a je jim jasné, že Ondřejova poznámka není tak úplně mimo. Jestli si někdo v této republice může dovolit lítat private jetem, je to rozhodně Leoš Mareš. Jeho astronomické výdělky mu to jistě umožňují. „Kam Leoš lítá na fotbal nejčastěji?“ dá tomu korunu Jakub Prachař. „Je to divoch, co?“ přisadí si Ondřej Brzobohatý.

Je jen otázkou, jestli na svoji poslední dovolenou využil Leoš Mareš služeb standardní letecké společnosti nebo jestli skutečně letěl privátním letadlem. Třeba se opravdu na cestě za exotikou setkal v letadle s Patricií nebo jinou letuškou privátních letů…