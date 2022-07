Leoš Mareš děkoval manželce za dceru Alex: Z ceny dárku se vám protočí panenky

Zdroj: Profimedia

Moderátor Leoš Mareš se společně se svou manželkou Monikou v březnu letošního roku dočkali vytoužené dcery. Přestože již manželku za porod odměnil květinami, hlavní dáreček dostala až nyní. A rozhodně se vyplatilo si na něj počkat.

Není žádným tajemstvím, že je Leoš Mareš coby nejúspěšnější český moderátor ke své manželce Monice velmi velkorysý. Sám se na sociální síti několikrát fanouškům pochlubil, čím svou milovanou polovičku obdaroval. Tentokrát si ale připravil něco opravdu speciálního. Rozhodl se totiž své manželce tři měsíce po porodu poděkovat za to, že mu porodila dceru Alex. A dárek to byl skutečně „za všechny prachy”.

Reakce manželky k nezaplacení

Leoš Mareš na sociální síti zveřejnil video z luxusního klenotnictví Cartier, ve kterém manželce zakoupil diamantové náušnice z bílého zlata. Následně zachytil i reakci Moniky, když krabičku se šperky otevřela. A ta se svým smyslem pro humor opět nezklamala. „Ty si zítra vezmu do hospody,” vtipkovala Monika. „Hele, já ti ale porodila jen jedno dítě, tak proč mám dvě náušnice?,” ptala se ještě Monika manžela. „Protože máš dvě uši,” odpověděl pohotově s humorem moderátor.

Pokud by se náušnice ve tvaru pantera zalíbili i někomu z fanoušků Leoš Mareše, musel by dotyčný sáhnout skutečně hluboko do kapsy. Jak je totiž uvedeno na oficiálních stránkách klenotnictví Cartier, cena náušnic činí neuvěřitelných 1 080 000 korun.

Vytříbený vkus

Monika má pochopitelně z nového kousku ve své šperkovnici velkou radost. Coby bývalá módní redaktorka si potrpí na nejmenší detaily a rozhodně nejde o první drahý kousek v její sbírce. Jak ukázala před časem na sociální síti, vlastní například diamantový náramek od Tiffanyho v hodnotě zhruba 825 tisíc korun anebo „levnější” od stejné značky v hodnotě asi 525 tisíc korun. Doplňků má ovšem ale mnohem více. A to nejen co se diamantů a drahých kovů týče, ale také designerských kabelek, bot, slunečních brýlí a oblečení.