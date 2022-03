Konečně povolili návštěvy: Leoš Mareš s dcerou v náručí dojímá Česko

Zdroj: Profimedia

Fanoušci Leoše Mareše se konečně dočkali. Nejdříve netrpělivě vyčkávali na porod jeho manželky Moniky, pak chtěli vědět, jak rodiče svou holčičku pojmenovali, a v neposlední řadě je zajímalo, jak malá princezna vypadá. A to se jim teď splnilo. Moderátor totiž zveřejnil rozkošný snímek, na kterém svou dceru chová v náručí. Nádhernou fotkou se mu podařilo několik svých sledujících dovést až k slzám dojetí.

Moderátor Leoš Mareš patří k nejznámějším osobnostem Česka, a tak není divu, že porod jeho manželky Moniky byl ostře sledovanou událostí. Když Mareš vloni na podzim oznámil, že se s Monikou dočkají na konci února prvního společného potomka, jeho fanoušci právě ve zmíněném období netrpělivě kontrolovali sociální sítě a čekali, kdy jim jejich idol oznámí, že je miminko na světě. S radostnou zprávou pak moderátor přišel ve čtvrtek 10. března. Nejdříve všem oznámil, že se dočkal vytoužené holčičky, následně s manželkou prozradili, že malé princezně dali jméno Alex.

Nejšťastnější Leoš

Snímek holčičky, kterým rodiče světu oznámili její jméno, ukazoval tvářičku miminka jen částečně. Pár dní na to ale moderátor zveřejnil fotku, na které mohli jeho sledující naplno obdivovat krásu jeho dcery. „Konečně povolili návštěvy v porodnicích,” napsal Leoš Mareš k úchvatné fotce, na které si k sobě láskyplně Alex tiskne.

Nádherná holčička přitom spokojeně spinká v zavinovačce a drží svého tatínka za prst. Dokonalý snímek fanoušky naprosto odzbrojil a mnozí z nich neskrývali své dojetí.

Fotka plná emocí

Kromě fotky zveřejnil Mareš ve stories i krátké video, ze kterého je naprosto jasné, že i jeho Alex neuvěřitelně dojímá. „Kdybyste měl pocit, že se na to video někdo dívá pořád dokola, tak jsem to já. Nemůžu se vynadívat,” uvedla jedna z fanynek na Instagramu. „Tohle je tvůj tatínek, Alex, tvůj ochránce, a nás všechny tady dostal. Kdo si to nepustil víckrát? Přeji vám, Leoši a Moniko, jen samé radosti z vaší krásné holčičky. Buďte všichni šťastní a hlavně zdraví,” přidala se další.

„Přenádherná fotka vyzařující tu nejčistší lásku,” stojí ještě v jednom komentáři. A nad malou Alex se nerozplývali jen obdivovatelé Mareše, ale i jeho kolegové a kamarádi. Nechyběly mezi nimi například Patricie Pagáčová anebo Monika Bagárová.