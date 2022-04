Leoš Mareš s dcerou v náručí spustil vášnivou diskuzi, komu se Alex více podobá?

Zdroj: Profimedia

Moderátor Leoš Mareš se své dcery Alex nemůže nabažit. Už několik dní má manželku i s dcerou konečně doma z porodnice a neskrývá svou radost a nadšení. Své pocity štěstí sdílí i s fanoušky, kteří se na rozkošnou Alex nemohou vynadívat. Tentokrát jim nadělil další snímek dcerky, na kterém jí s úsměvem od ucha k uchu láskyplně chová.

Oblíbený moderátor Leoš Mareš v současné době zažívá pocity možná až neuvěřitelné radosti a štěstí. Ve čtvrtek 10. března se s manželkou Monikou konečně dočkali vytouženého miminka. Do poslední chvíle netušili, zda se jim narodí chlapeček, nebo holčička. I když jediné, na čem záleželo, bylo, aby dítko bylo hlavně zdravé, jakmile se Leoš dozvěděl, že má dceru, byl radostí bez sebe. Z předchozího manželství už má dva syny, Jakuba a Matěje, a tak si možná ve skrytu duše přece jen přál, aby se do třetice dočkal holčičky. A přesně to se mu splnilo.

Obrovské štěstí

„Maminko, je to holčička,” oznámil své mamince moderátor pohlaví miminka v konverzaci, jejíž část sdílel i na svém Instagramu a zodpověděl tak i fanouškům otázku, kterou mu často kladli. Zprávu zároveň doplnil třema červenými srdíčky. Je jasné, že je z holčičky zkrátka nadšený a obrovský úsměv zdobí jeho tvář od doby, co svou holčičku, které s manželkou dali jméno Alex, poprvé zahlédl.

A fanoušci moderátora jsou na tom obdobně. Na krásnou Alex se nemohou vynadívat a každý její snímek, který Leoš sdílí na Instagramu, zasypou desetitisíci lajků. Na nejnovější fotce svou dceru moderátor drží v náručí a s obrovským úsměvem se dívá do fotoaparátu, který s největší pravděpodobností držela jeho manželka Monika. Kromě lajků se obdivovatelé Leoše rozplývají také v komentářích, kde někteří dokonce uvádějí, že Leoš s dcerou v náručí omládl o několik let.

Celý táta, celá máma

Všichni se shodují na tom, že je malá Alex neuvěřitelně krásná a roztomilá. Fanoušci a přátelé manželů se ale nemohou úplně shodnout na tom, komu se více podobá. „Strašně se ti podobá,” napsala k fotce modelka Renata Langmannová a mluvila přitom k Marešovi. Jeho kolegyně z rádia Evropa 2 Katka Říhová to ale vidí jinak. „Celá maminka,” napsala se smajlíkem, který má srdíčka místo očí. Názory se rozcházejí a každý vidí podobu jinde, a proto se zdá, že si zkrátka Alex vzala to nejlepší a nejkrásnější od obou rodičů.