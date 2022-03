Leoš Mareš se dočkal: Z dcery je nadšený, radost mají i jeho synové

Zdroj: Profimedia

Leoš Mareš oznámil světu nesmírně radostnou zprávu, na kterou jeho fanoušci v posledních dnech netrpělivě čekali. S manželkou Monikou se dočkali svého prvního společného potomka. Moderátor už má z předchozího manželství dva syny, třetí dítko bude ale velkou premiérou i pro něj. Dočkal se totiž vytoužené holčičky.

Populární moderátor Leoš Mareš už na podzim loňského roku oznámil, že se s manželkou na konci února dočkají prvního společného potomka. Z naprosto pochopitelných důvodů tak byli jeho fanoušci posledních několik dní nesmírně napnutí a čekali na moment, kdy jim jejich idol oznámí, že je miminko na světě. Podobně napnutí ale byli i sami rodiče. Jak se totiž zdá, jejich děťátku se totiž nechtělo tak úplně ven. Mareš s manželkou tak začali podnikat nejrůznější procházky a snažili se porod vyvolat. A to se jen krátce na to podařilo. 10. března se všichni dočkali.

Je to holčička!

Fanoušci se už během těhotenství Moniky zajímali o to, zda se moderátor dočká do třetice kluka, nebo na světě přivítá svou první dceru. Odpověď na otázku ale až do porodu neznali ani sami rodiče, kteří se rozhodli, že si pohlaví miminka dopředu nenechají sdělit.

Když pak Mareš zjistil, že se stal otcem holčičky, byl radostí bez sebe. „Maminko, je to holčička,” napsal moderátor po porodu své mamince a ke zprávě připojil tři červená srdíčka. Krátkou konverzaci se svou maminkou Mareš zveřejnil na svém Instagramu. Příspěvkem ostatně pohlaví miminka prozradil i svým sledujícím.

Marešova nová životní role

Pro Monika Marešovou jde, co se mateřství týče, o absolutní premiéru. Něco úplně nového je to ale také pro Leoše. Ten je sice otcem už dvou synů, Jakuba a Matěje, v roli tatínka holčičky je ale nyní zcela poprvé. O moderátorovi je známo, že je naprosto vzorným tátou, který se svými dětmi tráví tolik času, kolik se jen dá. Přestože je s matkou svých synů dávno rozvedený a mají syny ve střídavé péči, Mareš se snaží veškerý čas strávený s nimi využít na maximum.

Už teď je proto jasné, že bude pro svou dcerku nejen úžasným tatínkem, ale také velkým vzorem a strážcem. A lze velmi dobře počítat s tím, že malou holčičku budou ochraňovat i její starší bratři. Radost z jejího narození už Jakub projevil prostým srdíčkem, jež zveřejnil pod příspěvek, kterým jeho táta oznámil, že je miminko na světě.