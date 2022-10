Dojemné setkání Marešových dětí: Nechtěl jsem tlačit, překvapilo mě to

Zdroj: Profimedia

Leoš Mareš je již několik měsíců hrdým otcem dcery Alex, kterou má se svou manželkou Monikou. Z předchozího vztahu má ještě slavný moderátor dva syny a nedávno došlo na seznámení chlapců s mladší sestřičkou. Jak Marešovi synové malou Alex přijali?

Leoš Mareš s manželkou Monikou přivítali letos v březnu vytouženou dceru Alex a oba si rodičovskou roli naplno užívají. Zatímco pro Moniku Marešovou je to první potomek, Mareš je již zkušený otec, jelikož má z předchozího manželství dva téměř dospělé syny.

Moderátor ale na seznámení starších chlapců s nejmladší dcerou nijak nespěchal a synové ji poprvé viděli teprve nedávno.

Mareš totiž nechtěl své potomky k ničemu tlačit, o to více byl ale příjemně překvapený, jak Matěj a Jakub na sestřičku reagovali.

Viděli Alex až po čtyřech měsících

"Syny jsem s dcerou neseznamoval nějak programově. Viděli Alex až po čtyřech měsících. Řekl jsem jim, že když ji budou chtít vidět, mají si o to říct. Nechtěl jsem je do toho nutit," prozradil Leoš Mareš v rozhovoru pro Život ve hvězdách.

Známý moderátor prý nechtěl nijak tlačit na pilu a čekal, až si k sobě sourozenci sami najdou cestu.

"Sám jsem si říkal, že když k sobě najdou v budoucnu cestu, je to jejich sestra a budu rád. Ale nechtěl jsem to organizovat stylem teď budeme všichni dohromady jedna velká rodina. A překvapilo mě, jak moc to kluci první setkání prožívali. Chovali ji, jezdili s kočárkem, samozřejmě mi to přišlo dojemné. Ale nechtěl jsem to vůbec tlačit," dodal hrdý otec.

Synové Mareše jsou prý ze sestřičky nadšení