Leoš Mareš s rodinou v Disneylandu: Manželka oslnila svůdným tělem

Zdroj: Profimedia

Leoš Mareš odletěl začátkem roku s manželkou Monikou a jejich dcerou Alex na krásnou rodinou dovolenou do Ameriky. Manželé z výletu s fanoušky sdíleli pouze pár snímků a užívali si klidu bez sociálních sítí. Marešová se ale nakonec přeci jen pochlubila fotografií od moře a ukázala své dokonalé tělo a známý moderátor přidal momentku z Disneylandu.

Leoš Mareš se rozhodl s rodinou trávit studený začátek roku na Floridě. Moderátor během dovolené nenahrával žádné fotky a fanouškům se ozval teprve krátce před příletem a stejně to udělala i jeho manželka Monika.

Hrdličky s dcerkou Alex trávily společný čas nejen u bazénu, ale také na pláži. Odtud se manželé pochlubili hned několika snímky, na kterých Marešová předvedla své dokonalé tělo v plavkách.

Necelý rok po porodu je Monika zpět ve formě a může se opět chlubit postavou modelky, což sledující ihned ocenili v komentářích a krásnou maminku zahrnuli lichotkami. Mareš později přidal další momentku z Ameriky, tentokrát ze zábavního parku.

Užila si hlavně máma s tátou

"A nyní se podíváme na Disneyland. Jako super. Užila si to hlavně máma s tátou," okomentoval pobaveně Leoš Mareš fotografii z rodinného alba. Moderátor vzal svou dceru a manželku do vyhlášeného zábavního parku na Floridě a přiznal, že pro roční dceru to nebyl zrovna nejlepší zážitek.

"Alex se nejvíce líbily postavičky ve výlohách. Moc se to nehýbalo, nedělalo to hluk, bylo to tak akorát blízko a nikdo jiný tam nebyl," zavtipkoval trojnásobný otec.

"Dobrá zpráva je, že nemusíme do dalšího Disneylandu v Paříži, tohle mají i v Pařížské," dodal Mareš s humorem sobě vlastním. V Miami si mimo jiné pořídil chlupatý kožich od značky Balenciaga, za který musel dát neuvěřitelnou pálku a vůbec ho celá dovolená snů musela stát neskutečné peníze. Mareš se ale nijak netají tím, že si života užívá rád.

