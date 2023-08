Mareš si užívá krásy vily za čtvrt milionu na noc, patří k ní i služebnictvo

Leoš Mareš a Monika Marešová

Zdroj: Profimedia

Moderátor Leoš Mareš vyrazil s celou svou rodinou na pohádkovou dovolenou. Privátním letounem se všichni přesunuli z Česka do Itálie a zamířili do dechberoucí vily poblíž jednoho z tamních jezer. Fanoušci se pochopitelně ihned pídili po tom, o jakou nemovitost jde. To si chtěl Mareš ale nechat pro sebe. Lokalitu se mu ovšem dlouho tajit nepodařilo.