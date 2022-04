Leoš Mareš ukázal dceru a nastala smršť: Fanoušci se nemohli shodnout

Zdroj: Profimedia

Nejznámější moderátor a influencer v Česku, Leoš Mareš, jen září. Mimo pracovní úspěchy se dočkal i osobního úspěchu, a to narození dcery Alex. Dlouho vytoužené miminko si se svou partnerkou Monikou užívá plnými doušky, o radost se dělí i se svými sledujícími mezi kterými vyvolává debaty o tom, na koho je krásná Alex podobná.

Celebrity z Alex šílí

První vlnu nadšení u celebrit vyvolalo už samotné jméno Alex. Pro televizi Nova Mareš prozradil, jak celý nápad s pojmenováním dcerky vznikl. „V první fázi, kdy jsme stříleli nápady, tak jsme se neshodli. Pak jeden z nás řekl Alex a strašně jsme se do té představy zamilovali. Navíc se to dá uplatnit na obě pohlaví.“ Další nadšení vyvolal ihned po zveřejnění první fotografie, na které bylo Alex vidět do tváře. Pod fotografií se vyskytly krásné zprávy od řady celebrit i sledujících. „Úžasná, doslova z tebe sálá radost a štěstí. Gratuluji a přeji plno krásných chvil naplněných láskou a pohodou,” napsala Andrea Verešová. To modelka Renata Langmannová se nebála poukázat rovnou na podobu Alex s Leošem. „Strašně ti je podobná,“ napsala a nebyla zcela jediná, v komentářích se plno uživatelů shodovalo na tom, že vypadá opravdu jako kopie moderátora. Jedna z mála, která našla podobu s maminkou Monikou, byla kolegyně moderátora z rádia Kateřina Říhová: „Celá maminka,” připsala komentář se smajlíkem, který má srdíčka místo očí.

Pampeliška

Moderátora dcerka rozněžnila tak, že jí vymyslel několik přezdívek ve spojitosti s jejími vlásky. „#Střapec #Pampeliška #Pampí,“ uvedl k fotorgrafii, kde je vidět, že Alex má černé vlásky, kterých ale pochopitelně není zatím mnoho, a tak je má roztřepené po hlavičce jako malé ptáčátko. Ani to neuniklo pozornosti sledujících. „Rozkošná! A má číro po taťkovi” uvedla jedna z fanynek.

Stylové miminko

Už teď je jasné, že tohle miminko bude to nejstylovější dítě českého showbyznysu. Nejen Leoš ale i Monika má obrovský vliv na sociálních sítích, proto dostává různé dárky či spolupráce, ze kterých tak může těžit i malá Alex. Bývalá módní redaktorka se pochlubila jedním z mnoha dárků, a to stylovým medvídkem luxusní značky Burberry. Novopečená maminka nezanedbala ani kočárek, svou dcerku vozí v jednom z nejluxusnějších kočárků značky Cybex v elegantní černé barvě.