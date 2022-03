Hned se neshodli: Leoš Mareš řekl, jak s manželkou vybírali jméno pro miminko

Zdroj: Profimedia

Leoš Mareš a jeho manželka si se jménem pro miminko poradili vskutku originálně. Přestože až do porodu netušili, jestli se dočkají syna, nebo dcery, měli vybrané jen jedno jméno, jehož nositelem může být jak chlapeček, tak holčička. Než se ale dopracovali krásného jména Alex, bylo ve hře i několik dalších variant.

Když manželé Leoš a Monika Marešovi oznámili, že své dceři dali jméno Alex, mnohé zajímalo, jaké jméno měli připravené pro případ, že by se jim narodil chlapeček. To velmi brzy osvětlil sám moderátor na svém Instagramu, kde uvedl, že měli jméno Alex vybrané pro obě varianty, neboť jeho nositelem může být chlapec i děvče. Geniální nápad se ale nezrodil hned a než se manželé právě tohoto jména dopracovali, vymýšleli desítky dalších variant.

Mnoho jmen, jen jedna shoda

„My jsme měli takovou první fázi, kde se jen střílely nápady, a vlastně jsme se nepotkali. Pak jeden z nás řekl Alex a strašně jsme se zamilovali do té představy, že Alex je jméno, které jde použít jak pro kluka, tak pro holku,” prozradil Leoš Mareš v rozhovoru pro Nova Plus. „A protože jsme si nenechali říct pohlaví, a opravdu jsme to nevěděli až do okamžiku porodu, tak nám přišlo hrozně zajímavé, že i když nevíme, jestli to bude kluk, nebo holka, tak to bude Alex,” dodal ještě moderátor, který je z nádherné holčičky nadšený.

Leoš dojímá Instagram

Moderátor před pár dny zveřejnil na sociální síti vůbec první fotku, na které si chová svou vytouženou dceru, a podařilo se mu dojmout velkou část jeho fanoušků. Na snímku drží Alex v zavinovačce a tiskne ji k sobě. Holčička zase drží jeho prostředníček a spokojeně spinká.

Kromě fotky vložil do stories také video, ze kterého přímo sršely radost, štěstí a obrovská láska. „Kdybyste měl pocit, že se na to video někdo dívá pořád dokola, tak jsem to já. Nemůžu se vynadívat,” vzkázala Marešovi jedna z fanynek. „Není větší lásky. Úplně nejvíc nejlepší zachycení okamžiku. Brečím. Tolik emocí z jedné fotky jsem dlouho nezažila. Moc vám to přeji a opatrujte se,” přidala se další.