Gott dlužil Marešovi službičku: Vrátil mu ji "mistrovským" překvapením

Leoš Mareš prý tenkrát vylezl na pódium se slovy: "Přátelé, doteď jste byli diváci, ale teď jste spoluúčinkující. Na 34 kamer se to natáčí a stala se taková a taková věc. Vím, že to bude znít divně, ale my potřebujeme natočit ty první tři písničky znovu." A uspěl. Lidé byli nadšeni!

Na co prostě Mareš sáhne, to se mu daří. O vánočních svátcích prodával vstupenky na svou show, kdy pozval své přátele ze showbyznysu, aby si s nimi udělal pěkný večer v novém bytě a streamoval to za poplatek svým fanouškům.