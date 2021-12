Leoš Mareš má svou kariéru vydřenou: Než se stal hvězdou, moderoval diskotéky

Zdroj: Profimedia

Moderátor Leoš Mareš je skvělým důkazem toho, že když si někdo jde tvrdě za svými sny, nakonec k nim dojde. Během své letité kariéry se stal špičkou ve svém oboru a jeho jméno zná v Česku a na Slovensku snad každý. Jeho začátky přitom nebyly úplně jednoduché a moderátor musel překonat mnoho problémů i závažných kauz.

Je dost možná nejznámějším českým moderátorem, na Instagramu má jako jeden z mála Čechů přes milion sledujících a jeho jméno zná prakticky každý. Leoš Mareš je již několik let nejlépe placeným tuzemským moderátorem a své vydělané peníze si umí pořádně užívat. Než se ale vypracoval na vrchol, musel ujít dlouhou a kamenitou cestu.

Začínal na diskotékách a na sportovních stadionech

Leoš Mareš překvapivě ne vždy toužil po tom být moderátorem, už odmalička měl ale touhu lidem něco sdělovat. „Vždycky jsem záviděl průvodcům v autobuse, kteří mají takový ten mikrofon, do kterého říkají: "A vlevo vidíte Hradčany…" Vlastně jim závidím doteď. Nebo by se mi líbilo zdravit lidi jako kapitán letadla, říkat jim, jak vysoko letíme. Prostě něco sdělovat,” nechal se před lety slyšet v rozhovoru pro Novinky. Poprvé si mluvení k většímu publiku vyzkoušel na táboře, nějakou dobu pak dělal také hlasatele na zimním stadionu. V té době už měl jasno, čím se chce stát.

První placenou zakázku dostal v pouhých sedmnácti letech, kdy moderoval večer v jednom hudebním klubu. Když se trochu „otrkal”, začal pracovat pro chebské regionální rádio a následně se přesunul na Evropu 2. Do toho se ale stále věnoval i moderování soukromých akcí. Najednou o něm bylo všude slyšet a jeho honoráře se začaly rapidně zvyšovat. „Začínal jsem na třech stovkách, pak to bylo tisíc, tři tisíce, devět, dvanáct, dvacet tisíc… Dělal jsem třeba tříhodinovou show za dvacet tisíc, tak jsem si řekl: ‚Proč bych nezkusil od nového roku dělat dvouhodinovou za třicet!?’ Pak jsem si úplně okousal nehty říct si poprvé o čtyřicet. Pak máte najednou plný diář a získáte sílu v kramflecích, pak osmdesát, sto, to bylo hrozné, sto tisíc! Když už bylo hodně akcí za sto, zkusil jsem sto padesát,” vysvětloval moderátor, jak mu jeho talent začal vydělávat.

Leoš Mareš bral jednu zakázku za druhou. Zdroj: Profimedia

Práce v televizi i vlastní hudba

Leoš Mareš nezůstal jen u rádia a moderování nejrůznější akcí, ale okusil i práci v televizi. Jistou dobu provázel například pořady jako Snídaně s Novou anebo Eso, k tomu všemu se vrhnul do hudebního světa. Vydal několik alb a i když ve svých písních prakticky nezpíval, ale texty jen odříkával, fanynky mu padaly k nohám a jeho desky se prodávaly po desetitisících. Právě v této době se začal objevovat ve svých kožichách, které se postupem času staly jeho znakem. Hudbu však následně upozadil a věnoval se hlavně moderování. Které je ostatně jeho hlavní činností dodnes.

Moderátor během své kariéry čelil několika různým mediálním kauzám, randil s několika známými ženami a jeho osobní život a takřka nezkrotná povaha byly nesčetněkrát propírány v novinách. Nakonec se Leoš Mareš usadil po boku své dlouholeté partnerky Moniky Koblížkové, kterou si v roce 2018 vzal. V březnu příštího roku se manželé dočkají prvního společného potomka. Moderátor má z předchozího manželství dva syny – Matěje a Jakuba.