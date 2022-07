Kam zmizela první manželka Leoše Mareše? Monika propadla sportům a vypadá skvěle

Zdroj: Profimedia

První manželka Leoše Mareše, Monika Marešová, oslavila letos sedmačtyřicáté narozeniny. Málokdo by jí věk hádal. Udržuje se v perfektní kondici vodním lyžováním, procházky se psy a nepřetržitou péčí o dva syny.

Matka na plný úvazek

Půvabná blondýnka se po rozvodu s moderátorem Leošem Marešem stáhla do ústraní. Společně se syny Jakubem a Matějem žije v pražských Stodůlkách. V prostorném domě tráví nejvíce času v kuchyni. „Moc ráda totiž vařím. Kluci jsou velcí jedlíci, a tak mám co dělat. Nejraději připravuji těstoviny či typickou českou kuchyni,“ dodává. Pokud netráví čas na klinice estetické medicíny, kde pracuje jako recepční, najdete ji někde u vody na vodních lyžích. Adrenalinovému koníčku propadl i její starší syn Jakub, a tak společně tráví víkendy oblíbeným letním sportem. Především díky času, který tráví sportováním na slunci, má Monika neustále krásně opálenou pleť, v kombinaci s vysportovanou postavou a dlouhými blond vlasy by jí její věk hádal jen málokdo.

Pyšný syn

S Leošem Marešem měla svatbu v roce 2008, velmi brzy se ovšem jejich vztah rozpadl. Dva roky od svatby se na Mareše provalila nevěra s vicemiss ČR Hanou Svobodovou. Ani vztah s krásnou modelkou moderátorovi nevydržel a začalo období, kdy střídal jednu partnerku za druhou. Až druhá žena bohémského moderátora zkrotila. Monika po rozvodu randila s podnikatelem a tenistou Jaroslavem Peškem, nyní je ovšem delší dobu single. „Když se táta s mámou rozešli, byl jsem ještě malej. Bylo mi asi osm a nějak moc jsem to nevnímal. Jsem moc spokojenej s tím, jak to teď je. Táta si vybral hodnou Moniku, takže jsem rád. Na mamce nechávám, ať si sama vybere někoho, s kým bude šťastná. Mamka je v pohodě, pokud doma s bráchou nezlobíme. Pro mě je to nejlepší máma na světě. Vozí mě na tréninky a ve všem mě podporuje,“ řekl pro iDnes.cz o svých rodičích Jakub Mareš.