V březnu se konečně dočkají: Leoš Mareš s manželkou po miminku toužili už dlouho

Manželé jsou už tři roky a o miminku jistě mluvili dlouho. Teď se konečně zadařilo! Moderátor Leoš Mareš a jeho manželka Monika v březnu přivítají na světě svého společného potomka. Radostnou zprávu moderátor zveřejnil takřka rok poté, co o dítěti s manželkou mluvil na sociální síti.

Moderátor Leoš Mareš oznámil úžasnou novinku. S manželkou Monikou se totiž dočkají prvního společného potomka. Porotce pěvecké soutěže SuperStar informaci zveřejnil na svém Instagramu. ‚Klokan přiletí v březnu,” napsal k obrázku čápa nesoucího miminko a okamžitě přilákal pozornost tisíců lidí. Příspěvek během pár hodin získal více jak sto tisíc lajků a obrovské množství gratulací. V ranním vysílání Evropy 2 pak Mareš uvedl, že by se mělo miminko narodit na konci února příštího roku, Monika je tedy v pátém měsíci těhotenství. Pohlaví rodiče zatím neznají.

Miminko chtěli, ale neplánovali

Leoš Mareš má z předchozího manželství dva syny, pro Moniku ovšem půjde o úplnou premiéru. Lidé se dvojice častokrát na miminko ptali, manželé si ovšem dávali na čas. „Já odpověď znám a je moc krásná,” odpovídal před rokem v živém vysílání Mareš na dotaz svých sledujících, zda by s manželkou chtěli dítě. „Podle mě otázka typu ‚plánujete děti’ je… Já si myslím, že se to moc naplánovat nedá,” doplnila jej Monika. Není přitom zcela jasné, proč manželé s miminkem čekali tak dlouho. Zapříčiněno to ovšem mohlo být pracovní vytížeností. Nyní se ale jejich čekání blíží ke konci!

Podobně jako Hezucký

Moderátor Evropy 2 se s příchodem miminka připojí ke svému kolegovi Patrikovi Hezuckému, který se po čtyřicítce pustil do přebalování plenek a vychovávání svého syna Olivera. S manželkou Nikolou se přitom tehdy snažili o miminko skutečně dlouho. Čtyřikrát se dokonce Nikole podařilo otěhotnět, ale o dítě pokaždé přišli. Podstupovali sérii umělých oplodnění a až na popáté se dočkali úspěchu.

„Čím déle na něco čekáš, tím více si vážíš toho, až to konečně přijde. Čím více musíš o něco bojovat, tím vzácnější pro tebe je, když toho dosáhneš. A čím více bolesti na své cestě podstoupíš, tím sladší je pocit, když konečně dorazíš do cíle. Na všechny krásné věci se vyplatí čekat a bojovat za ně ze všech sil,” napsala v průběhu těhotenství před dvěma lety Nikola Hezucká na svém Instagramu. Dnes se těší z chlapečka, který v prosinci oslaví své druhé narozeniny.

