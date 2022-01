Už za dva měsíce se narodí: Leoš Mareš promluvil o pohlaví miminka i jménu

Zdroj: Profimedia

Už na konci února se Leoš Mareš a jeho manželka Monika dočkají tolik vytouženého potomka. Na jeho příchod se tedy už jistě náležitě připravují. Přestože zatím nevím, zda to bude chlapeček, nebo holčička, pro oba případy už mají vybraná jména.

Když moderátor Leoš Mareš v říjnu letošního roku oznámil, že jeho manželka Monika čeká miminko, jeho fanoušci byli štěstím bez sebe. Okamžitě se také začali zajímat o nejrůznější podrobnosti. Jenže manželé těhotenství drží tak trochu pod pokličkou a veškeré detaily si nechávají pro sebe. „Klokan přiletí v březnu,” napsal jen Mareš v říjnu na sociální síti a k příspěvku přidal obrázek čápa nesoucího miminko. V ranním vysílání Evropy 2 pak ještě termín porodu upřesnil a prozradil, že svého potomka očekávají již na konci února.

Pohlaví nevědí a znát ho ani nechtějí

Leoš Mareš má z předchozího manželství už dva syny – Jakuba a Matěje. Mnozí z fanoušků jsou tak toho názoru, že by moderátor s o to větší radostí na světě přivítal dceru. „Já bych vám tak přála holčičku. Leošku, vy byste se z ní po**al,” napsala jedna z komentujících pod snímek moderátora, na kterém chová miminko svého kamaráda.

I když už je Monika v tom stádiu těhotenství, kdy by šlo pohlaví miminka snadno určit, ani ona, ani Leoš jej znát nechtějí. „Pohlaví nevíme. My jsme se rozhodli, že si to nenecháme říct,” nechal se slyšet moderátor v rozhovoru pro rádio Frekvence 1. „Já jsem nikdy nebyl ten typ, který by hledal vánoční dárky. Třeba moji kamarádi hledali po bytě, kam jejich rodiče schovali vánoční dárky, a já jsem jim vždycky říkal: ‚Proboha, proč si to kazíte?’. Já jsem takový držák. Já to fakt neřeknu nikomu a tentokrát to neřeknu ani sobě,” dodal ještě odhodlaně. Pohlaví miminka Leoše Mareše a Moniky je dokonce pro mnohé natolik fascinující, že se už vypisují sázky. V kurzu 1,70 ku 2,00 vede holčička.

Rodiče ví, jak se dítko bude jmenovat

Monika a Leoš Marešovi se před několika týdny vydali na slunnou dovolenou na Maledivy, kde měli jistě mnoho času na plánování budoucnosti. A dle všeho se jim tam konečně podařilo se shodnout na tom, jak se jejich miminko bude jmenovat. Přestože neznají jeho pohlaví, jsou připraveni na obě varianty. „Jména máme,” prohlásil moderátor, který si ovšem konkrétnější informace nechal pro sebe. I v tomto ohledu mají ale mnozí fanoušci jasno. Pokud se dvojici narodí chlapec, mohl by se podle některých jmenovat Gulliver nebo Skippy. Holčička by zase mohla být Monika nebo Lenka.