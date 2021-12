Čekají Leoš Mareš a Monika dvojčata? Komentář pod fotkou může být zavádějící

Zdroj: Profimedia

Zdá se, že by snad moderátor Leoš Mareš a jeho manželka Monika nemohli být šťastnější. Na konci února příštího roku se dočkají svého prvního společného potomka, a tak je jasné, že přípravy na jeho příchod jsou již v plném proudu. Kromě toho dvojice pochopitelně řeší, jak plod své lásky pojmenují. Anebo plody?

Leoš a Monika Marešovi po dítěti toužili dlouho a před několika měsíci se jim konečně poštěstilo. „Klokan přiletí v březnu,” oznámil v polovině října oblíbený moderátor na sociální síti a k velké novince připojil kreslený obrázek čápa nesoucího miminko. V ranním vysílání na Evropě 2 pak doplnil, že by se potomka měli dočkat již na konci února. Zároveň dodal, že pohlaví miminka prozatím neznají. Těžko říct, zda si jej v průběhu těhotenství nechají sdělit, nebo se nechají překvapit. Tak či tak se ale už určitě pustili do vymýšlení jména.

Mají už jasno?

Moderátor se před pár dny vydal se svou manželkou na dovolenou na slunné Maledivy. Zatímco Mareš se i na dálku díky moderním technologiím musel věnovat své práci a z populárních ostrovů v Indickém oceánu moderoval svou show na Evropě 2, Monika si užívala zaslouženého odpočinku a nabírala síly na náročné období, které jí za pár měsíců začne. Zároveň měli manželé ale dostatek času na to, aby si konečně ujasnili, jak se jejich dítko bude jmenovat. Alespoň to vyplývá z komentáře kamaráda Mareše Jakuba Krause.

„Doufám, že jste na dovče dořešili jména! Na tréninku si povíme, ju?” napsal podnikatel v komentáři pod fotku Marešové, na které nastávající maminka sedí na písečné pláží a láskyplně se dívá na své rostoucí bříško.

Budou děti dvě?

Snímek byl zároveň vůbec první fotkou, kterou Monika Marešová s těhotenským bříškem sdílela. A právě na to se její fanoušci těšili nejvíce. „Nevím, kdy naposledy jsem měla z fotky husí kůži,” napsala pod fotografii jedna z uživatelek sociální sítě.

Někteří si ale podle všeho všimli komentáře Jakuba Krause a nabyli dojmu, že by se možná Marešovi mohli dočkat rovnou dvou potomků. Přece jen jeho „doufám, že jste na dovče dořešili jména” může být poněkud zavádějící. „Je to malý div. A jestli budou dva, tak malé divy,” uvedla další z fanynek, která tak poukazovala na to, že si možná manželé destinaci pro svou dovolenou vybrali záměrně. Pravdu ale ukáže až čas.