Problémy s početím? Leoš Mareš a jeho Monika si kvůli miminku prošli peklem

Moderátor Leoš Mareš by nemohl být šťastnější. Před několika málo dny totiž oznámil radostnou novinku. S manželkou Monikou se v prvním čtvrtletí příštího roku dočkají svého vůbec prvního společného potomka. Nynějšímu nadšení manželů však podle webu Nový čas předcházelo období krize.

Leoš Mareš a Monika Marešová v letošním roce oslavili šest společně strávených let. Tři roky z toho jsou pak manželé. Dvojice se dlouhou dobu netajila tím, že by ráda přivedla na svět společného potomka. Jenže se jim to několik let vůbec nedařilo. A právě kvůli problémům s početím se manželé dle webu Nový čas dostali i do problémů vztahových. Během svého trápení pak museli vyhledat pomoc odborníka.

Miminko se naplánovat nedá

Leoš Mareš má ze svého předchozího manželství dva syny – Jakuba a Matěje. Zato Monika zatím na svět žádné dítko nepřivedla. Lze tak předpokládat, že byla i v důsledku tikajících biologických hodin z neschopnosti počít dítě značně frustrovaná. Její pocity byly částečně znatelné již před rokem, kdy se fanoušci dvojice na sociální sítí ptali, zda neplánují miminko. „Podle mě otázku typu ‚plánujete děti’ je… Já si myslím, že se to moc naplánovat nedá,” odpovídala poněkud sklesle sama Monika na dotaz sledujících v živém vysílání. Z jejích slov tak šlo lehce vyčíst, že počít dítě zkrátka není tak úplně hračka.

Terapie a umělé oplodnění

Podle informací webu Expres se manželé o miminko snažili dlouho, avšak bezvýsledně. Situace byla natolik zoufalá, že prý oba v minulosti kvůli tomu vyhledávali pomoc u psychologa. Nikdy se ale nevzdali. Dokonce údajně zkoušeli miminko přivést na svět s pomocí umělého oplodnění.

Po dlouhých měsících se na Leoše a Moniku přece jen usmála štěstěna, která jim zároveň ukázala, že všechny pokusy přece jen měly velký smysl. Dnes se těší na první společné miminko, které se narodí na konci února příštího roku. Dvojice by tak nemohla být šťastnější. Zprávu Leoš Mareš oznámil opatrně světu bez bližších detailů v pátém měsíci těhotenství manželky.

