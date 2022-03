Leoš Mareš si přivezl manželku a dceru z porodnice, doma na ně čekalo překvapení

Zdroj: Profimedia

Jsou to už bezmála dva týdny, co se Monika Marešová stala maminkou a s manželem Leošem Marešem se dočkali tolik vytouženého miminka. A nyní si Leoš své krásné dcery konečně užije naplno. Před pár dny si totiž manželku a holčičku Alex vyzvedl v porodnici a obě si je odvezl domů. Na manželku přitom na stole čekalo ještě jedno malé překvapení, které jí jistě udělalo obrovskou radost.

Už od konce února fanoušci Leoše Mareše netrpělivě vyčkávali na zprávu o tom, že je jeho manželka Monika v porodnici. Ve čtvrtek 10. března se pak všichni dočkali. Moderátor sledujícím na Instagramu oznámil, že se stal trojnásobným otcem, a o pár chvil později prozradil, že se s manželkou, se kterou až do porodu netušili, zda se jim narodí chlapeček, nebo holčička, dočkali krásné dcery. Té dali jméno Alex.

Ukázali postýlku

A jen několik málo dní na to si už Leoš odvezl z porodnice obě lásky domů. Manželé to na sociálních sítích oznámili s menším zpožděním, pravděpodobně proto, aby se vyhnuly velké pozornosti médií a jejich odjezd z porodnice byl co možná nejklidnější. „Už pár dní jsme doma, moc všem děkujeme za krásné gratulace,” uvedla na Instagramu Monika Marešová, pro kterou je role maminky naprostou premiérou.

Monika Marešová pro fanoušky zdokumentovala i cestu z porodnice a také ukázala postýlku, ve které bude dcera Alex spát. Postýlka je tvořená z bílého dřeva, přičemž na ní byla přivázána růžová stužka se jmenovkou, kterou zdobily květiny. Vzhledem k tomu, že manželé do poslední chvíle netušili, zda se dočkají syna, nebo dcery, lze velmi dobře předpokládat, že jmenovku s růžovou stužkou nechal vytvořit sám Leoš, když čekal na moment, kdy si bude moci manželku a Alex odvézt z porodnice. Pro Moniku tak jistě šlo o krásné překvapení. To ale nebylo všechno.

Květiny všude

Na Moniku ještě čekalo malé, zato ale krásné překvapení v kuchyni na stole. Na něm se totiž vyjímalo několik pugétů řezaných květin, mezi kterými nechyběly bílé růže, tulipány a lilie. Je jasné, že se Leoš už nemohl manželky a dcery dočkat a ze všech sil se snažil o to, aby jejich příchod domů byl možná co nejkrásnější.