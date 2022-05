Pád na pódiu, zásnuby a vyznání dceři: Leoš Mareš o víkendu rozzářil O2 arenu

Zdroj: Profimedia

Fanoušci moderátora Leoše Mareše se konečně dočkali. V pátek a v sobotu se v pražské O2 areně uskutečnily dva jeho velkolepé koncerty, na kterých nechyběla celá řada hvězdných hostů, dokonalá atmosféra, známé hity a také spousta dojemným okamžiků, během kterých uronil slzu i sám Mareš.

Nejznámějšímu českému moderátorovi Leošovi Marešovi se o víkendu opět podařilo dostat do varu návštěvníky pražské O2 areny. V pátek a v sobotu odehrál dva své nesmírně očekávané koncerty, které si dohromady nenechalo ujít bezmála 40 tisíc lidí. A na zúčastněné byla připravená nezapomenutelné show, která byla plná skvělé hudby, dokonalých vystoupení, humorných momentů i okamžiků, během kterých se všem tajil dech.

Žádost o ruku

Jednou z nejkrásnějších chvilek byla bezpochyby žádost o ruku, která proběhla mezi dvěma návštěvníky koncertu. Muž, který si své překvapení pro svou partnerku naplánoval přímo s Marešem, se krátce předtím, než na pódiu Albert Černý odzpíval skladbu Fix You od kapely Coldplay, chopil mikrofonu a poklekl před svou láskou s prstýnkem. Ta se okamžitě štěstím rozplakala a s ní i pochopitelně několik dalších lidí v aréně.

Dojemné vyznání dceři Alex

Na pódiu se během celého večera objevila celá řada hvězdných hostů, se kterými si Leoš zazpíval jejich největší hity. Nechyběla dokonce ani vzpomínka na Karla Gotta. Oči se všem zalily slzami ale hlavně ve chvíli, kdy Mareš odzpíval svou píseň Slib. Tu původně napsal pro svou manželku Moniku, tentokrát jí ale použil jako vyznání lásky své dvouměsíční dceři Alex.

Chvíle dojetí se ale Marešovi bravurně dařilo střídat momenty humoru a smíchu. Sám moderátor si ze sebe dokázal udělat legraci, když zveřejnil na sociální síti video, které jej zachycuje při pádu na pódiu. „Asi tak,” napsal Leoš Mareš se smíchem k videu s pádem, který je noční můrou snad každého zpěváka. Naštěstí jej ale zvládl s velkou grácií, okamžitě se zvedl ze země a pokračoval ve svém vystoupení. „Tak víkend, kdy jsme odložili žal, skončil. Byl to víkend, na který jsem čekal sto let. A vy se mnou a za to vám chci poděkovat,” vzkázal po skončení koncertů Leoš Mareš ještě svým příznivcům.